Рынок акций РФ упал к 2575п по индексу МосБиржи, обновив минимум с начала сентября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продолжил падение под давлением выросших распродаж после решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, а также на фоне упавшей нефти (Brent откатилась ниже $72 за баррель) на новостях с Ближнего Востока. Индекс МосБиржи не удержал рубеж 2600 пунктов и откатился до 2575 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с начала сентября, а индекс РТС обновил минимум с марта 2022 года; лидерами отката выступили акции "Норникеля" (-6,1%) и "Газпрома" (-5,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2575,06 пункта (-3,2%), индекс РТС - 834,31 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже упали в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 октября, составил 97,23 руб. (+56,43 копейки).

Чистая прибыль "Норникеля" за 9 месяцев 2024 года составила 38 млрд рублей, что на 44% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. При этом выручка за 9 месяцев 2024 года составила 644 млрд рублей, увеличившись на 4% по сравнению с 9 месяцами 2023 года. Рост обусловлен повышением мировых цен на медь, которое было частично компенсировано снижением цен на металлы платиновой группы, пояснил представитель компании.

В III квартале 2024 года "Норникель" увеличил выпуск никеля на 3% в годовом выражении, меди - на 7%, палладия - на 2%, платины - на 3%. При этом ГМК в связи с более быстрым завершением ремонта печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе повысила прогноз производства металлов из российского сырья на 2024 год, говорится в сообщении компании. В частности, ГМК рассчитывает выпустить на 6% больше никеля, чем было запланировано, на 1% больше меди и на 13% больше палладия.

Подешевели также акции "Татнефти" (-4,8%), "ТКС Холдинга" (-4,8%), расписки OZON (-4,7%), бумаги "ММК" (-4,6%), "АЛРОСА" (-4,4%), "Роснефти" (-4,2%), ВТБ (-4,1%), "Аэрофлота" (-4%), "Газпром нефти" (-4%), АФК "Система" (-3,8%), "Северстали" (-3,7%), "РусГидро" (-3,7%), "НОВАТЭКа" (-3,6%), "Московской биржи" (-3,5%), "МТС" (-3,2%), "НЛМК" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-3,1% и -1,6% "префы"), "Магнита" (-2,8%), ОК "Русал" (-2,1%), Сбербанка (-1,8% и -1,6% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%).

Поддержкой для акций ВТБ утром выступил вышедший сильный отчет по МСФО: в третьем квартале банк увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 13,2%, до 97,9 млрд рублей. За 9 месяцев чистая прибыль банка составила 375 млрд рублей (снижение на 0,3% г/г) при прогнозе на весь 2024 год в 550 млрд рублей. Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего прибыль за третий квартал на уровне 90,9 млрд рублей и за 9 месяцев - на уровне 368 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" (-4,8%) в III квартале 2024 г. снизило производство электроэнергии на 1,4% в годовом выражении (до 13,41 млрд кВт.ч), за 9 месяцев - на 1% (до 40,97 млрд кВт.ч.), следует из данных, опубликованных компанией.

Подорожали в понедельник акции "Интер РАО" (+0,7%).

Комментарии аналитиков

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ продолжает снижение в свете обнародования прогнозов среднего диапазона ставки ЦБ РФ до конца года в 21-21,3% - это повышает вероятность того, что на последнем в этом году декабрьском заседании есть риск повышения ставки еще на 2 п.п., до 23% годовых.

"Ультражесткий сигнал от регулятора на конец года не оставляет сомнений в росте спроса на депозиты и фонды денежного рынка, что будет сдерживать рост рынка акций даже при оптимистичных планах Мосбиржи по IPO", - считает аналитик.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю сильным нисходящим импульсом, опустившись ниже 2600 пунктов. К негативу от резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ добавился обвал цен на нефть из-за сокращения геополитической премии - израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли, констатирует эксперт.

На внешних рынках в понедельник доминировали покупатели. Народный банк Китая объявил о запуске с понедельника нового денежно-кредитного инструмента открытого рынка для обеспечения ликвидности в банковской системе. Во вторник инвесторы обратят внимание на макростатистику из США - октябрьский индекс доверия потребителей Conference Board и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре. На российском рынке "Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал, "Яндекс" обнародует квартальный отчет по МСФО, "Газпром" проведет заседание совета директоров (в повестке вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план).

"Технически присутствуют риски спуска индекса МосБиржи ближе к 2500 пунктам, откуда акции могут начать выкупаться. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 октября - 2525-2655 пунктов", - считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи начал неделю с падения, причем до локальных минимумов сентября (2513 пунктов - прим. ИФ) индикатору осталось чуть более 60 пунктов. Жесткая риторика банковского регулятора, пересмотр прогнозов по инфляции и ключевой ставке негативно сказываются на широком рынке, как и снижение цен на нефть.

Несмотря на существенное фронтальное снижение котировок большинства акций, подросли в понедельник бумаги "Объединенной вагонной компании". После допэмиссии и сильного первого полугодия компания преобразилась, а сейчас к росту котировок привела новость о новом заказе на поставку 3 тыс. инновационных вагонов. Из "фишек" подросли бумаги "Интер РАО", для которых рост ключевой ставки ЦБ может быть только "плюсом", так как компания имеет возможность инвестировать свободные денежные средства под более высокие проценты (финансовые доходы компании за первое полугодие составили почти 41 млрд руб.), отмечает эксперт.

Коррекция в ценах на газ, связанная с ослаблением эскалации на Ближнем Востоке, привела к давлению на акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Дополнительное давление на "Газпром" оказывает и существенный уровень долговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, где скорректированный чистый долг на конец первого полугодия составляет 4,7 трлн руб. Котировки акций "НОВАТЭКа" также оказались под давлением новостей о том, что "Арктик СПГ 2" прекратил работу из-за переполнения запасов, так как завод не может продавать СПГ в условиях санкций. Для "Норникеля" негативом могут стать потенциальные санкции против российского палладия, как и отчет компании по РСБУ, добавил Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, мировые фондовые индексы в начале недели демонстрируют "бычью" динамику. Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики. Механизм, срок которого составит менее года, будет включать сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

Российский рынок начал неделю со снижения, основная причина которого заключается в повышении ключевой ставки ЦБ РФ до рекордных 21% при консенсус-прогнозе 20%. При этом ЦБ также заявил о намерении продолжать ужесточать ДКП, отметив, что предела по пику ставки нет. Индекс МосБиржи откатился ниже уровня поддержки 2650 пунктов - закрытие двух дней подряд ниже этого рубежа может привести к снижению до 2500 пунктов, считает Степанов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", после октябрьского заседания ЦБ РФ новый сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере еще учтен в котировках.

Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок и будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекса МосБиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 пунктов в ближайшие недели, полагают эксперты "Цифра брокер".

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,04%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 выросли на 0,4-1,4%) и США (индексы к 18:50 по Москве выросли на 0,3-0,7% во главе с Dow).

Трейдеры оценивают результаты парламентских выборов в Японии, а также новые меры поддержки экономики в Китае.

Правящая коалиция Японии, состоящая из Либерально-демократической партии (ЛДП) и партии "Комэйто", потеряла большинство в нижней палате парламента по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность сформировать правительство во главе с ЛДП, но теперь ему "придется искать дополнительную поддержку вне коалиции, чтобы иметь стабильное правительство", отмечает агентство Kyodo.

Иена дешевела в ходе торгов, что поддерживало акции японских экспортеров. Трейдеры полагают, что результаты выборов усиливают политическую и экономическую неопределенность в Японии, и это может затруднить нормализацию денежно-кредитной политики японским ЦБ, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая в понедельник объявил, что с 28 октября начнет проводить ежемесячные операции обратного РЕПО для первичных дилеров, чтобы "повысить объем ликвидности в банковской системе и еще больше разнообразить круг инструментов денежно-кредитной политики". Механизм, срок действия которого составит менее года, будет включать в себя сделки с гособлигациями, бондами местных органов власти и компаний.

Нефть

На нефтяном рынке в понедельник цены снижаются на новостях с Ближнего Востока - Израиль нанес удары по Ирану, не затронувшие нефтяные объекты. Тем не менее, геополитическая напряженность в регионе в ближайшее время сохранится, отмечают эксперты.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в понедельник составила $71,98 за баррель (-5,3% и +2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $67,83 за баррель (-5,5% и +2,3% в пятницу).

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана. Атака была ответом Израиля на удар по стране, нанесенный иранскими силами 1 октября.

Тот факт, что Израиль не стал атаковать нефтяные объекты Ирана, а также менее значительный, чем ожидалось, масштаб атаки в целом ослабил опасения трейдеров в отношении возможной эскалации конфликта, отмечает Market Watch.

Кроме того, руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи воздержался от того, чтобы пообещать немедленный ответный удар.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Бурятзолото" (-8,9%), ПАО "Ютэйр" (-8,7%), "ВСМПО-Ависма" (-8,5%), "ТГК-14" (-7,8%), "АГ Кристалл" (-6,7%), "КАМАЗа" (-6,5%), "Русснефти" (-6,3%), "ТГК-2" (-6,1%), ПАО "Генетико" (-6,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-6%), ПАО "Таттелеком" (-5,9%), ПАО "Ижсталь" (-5,9%).

Ритейлер "Лента" (-3%) нарастил выручку в III квартале на 55,1%, до 210,9 млрд рублей, сообщила компания.

ПАО "Россети Урал" (-2,1%) за 9 месяцев получило чистую прибыль по РСБУ в 14 млрд руб. против 13,1 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль компании "Россети Волга" (-0,5%) по РСБУ в январе-сентябре выросла в 2,3 раза (до 2,5 млрд рублей), выручка - на 6,3% (до 59,7 млрд рублей), говорится в ее бухгалтерской отчетности. Долгосрочные обязательства компании возросли с 15,8 млрд рублей на начало года до 16,4 млрд рублей на конец третьего квартала, при этом обязательства по долгосрочным займам снизились с 5,6 млрд рублей до 4,1 млрд рублей.

Выросли бумаги ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+17,5%), расписки Qiwi (+4,4%), акции "Объединенной вагонной компании" (+3,8%).

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) и АО "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ, Ленинградская область, входит в "Объединенную вагонную компанию", ОВК) подписали договор о поставке 3 тыс. люковых инновационных полувагонов модели 12-9853, сообщила ПГК.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 107,75 млрд рублей (из них 16,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 14,35 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 13,12 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").