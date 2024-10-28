Выплаты правлению ВТБ в I полугодии составили 3,2 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Выплаты правлению ВТБ в первом полугодии 2024 года составили 3,2 млрд рублей, следует из дополнительной информации к отчету эмитента за 6 месяцев, которую банк опубликовал в понедельник.

"В первом полугодии 2024 года вознаграждение топ-менеджеров ВТБ составило 3,2 млрд рублей, включая премию по итогам 2023 года, который стал рекордным для ВТБ с точки зрения финансового результата - в соответствии с консолидированной отчетностью, подготовленной по МСФО и заверенной заключением аудитора, чистая прибыль группы ВТБ составила 432,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

Состав и количество членов правления ВТБ не раскрывает в соответствии с рекомендациями регулятора.

Как пояснили в ВТБ, вознаграждение топ-менеджмента ВТБ состоит из фиксированной и переменной частей. Переменное вознаграждение напрямую связано с финансовым результатом группы ВТБ и достижением ключевых показателей эффективности. В 2023 году доход топ-менеджеров ВТБ составил 0,6 млрд рублей и состоял только из фиксированной части вознаграждения. Премия по итогам 2022 года не выплачивалась из-за убытков группы ВТБ (скорректированный чистый убыток группы по МСФО составил 667,5 млрд рублей).

"В отчете отражены небольшие доходы за 2023 год, что связано с убытками за 2022 год. Также представлены нормализованные доходы за первое полугодие 2024 года с учетом рекордной прибыли 2023 года. Напомню, что все эти отчеты составляются по кассовому методу: период выплаты и период, за который рассчитывается вознаграждение, обычно смещены. Например, данные за 2023 год отражают выплаты за 2022 год, а за первое полугодие 2024 года - за 2023 год. Это важно учитывать", - пояснил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Банки после введения санкций в 2022 году по требованию ЦБ ограничили объем раскрываемой информации, в том числе размер выплачиваемых руководству бонусов.