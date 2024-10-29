Реконструкция Рублевского шоссе со строительством моста оценена в 16,5 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Департамент Москвы по конкурентной политике ищет подрядчика реконструкции Рублевского шоссе со строительством моста через Москву-реку в район Рублево-Архангельское, говорится на сайте госзакупок.

Объявлен конкурс с начальной ценой 16,5 млрд рублей. Источник финансирования - бюджет столицы. Заявки принимаются до 14 ноября, подведение итогов намечено на 19 ноября.

По техническому заданию, подрядчик должен будет построить 390-метровый мост через Москву-реку со стороны МКАД до Захарковской поймы, включая реконструкцию прилегающих участков Рублевского шоссе, создание съездов и сопутствующей инфраструктуры.

Предполагается, что работы будут вестись в течение трех лет с даты заключения контракта.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков ранее сообщал, что строительство автомобильного моста на Рублевском шоссе планируется начать в конце 2025 года и завершить к 2028 году.