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Вице-премьер Патрушев возглавил правкомиссию по развитию садоводства и огородничества

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев возглавил правительственную комиссию по вопросам развития садоводства и огородничества.

Соответствующее распоряжение правительства подписано 28 октября 2024 года и размещено на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии также включены замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, зампредседателя комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев и помощник Патрушева Алексей Павлюченко.

Дмитрий Патрушев
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