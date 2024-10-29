Ростовский метзавод структуры, близкой к "Уральской стали", введут в начале 2025 г.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - - ООО "Дон-Металл" (Ростовская область, 100% принадлежит АО "Инфинити Капитал") планирует запустить производство горячекатаной арматуры в Каменске-Шахтинском Ростовской области в I квартале 2025 года, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Технический запуск производства планируется до конца этого года, а сдача объекта в эксплуатацию - в первом квартале 2025 года", - говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора компании Сергея Фролова.

Общий объем инвестиций в проект - 3,6 млрд рублей. Производственная мощность предприятия по выпуску горячекатаной арматуры составит 400 тыс. тонн в год. Реализация проекта позволит создать более 250 рабочих мест.

По данным пресс-службы, инвестор уже завершил строительство прокатного цеха, в том числе участков водоподготовки, электроподстанции на 35 кВт и площадки складирования, осуществлен запуск новой электроподстанции и линейных объектов инфраструктуры. В настоящее время ведется монтаж оборудования прокатного производства, устройство внутренних сетей водоснабжения предприятия, электроосвещения и электроснабжения, на территории предприятия строятся дороги и проезды, а также подъездные железнодорожные пути.

"У компании есть планы по дальнейшему развитию - на этой же промплощадке они собираются построить еще одну очередь прокатного производства (...) Проект может быть включен в "губернаторскую сотню", получить статус регионального инвестпроекта, а также поддержку регионального фонда развития промышленности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Дон-Металл" начал реализацию проекта строительства завода по выпуску арматуры еще в 2018 году. В 2019 году компания планировала приступить к финальному этапу проекта - строительству сталеплавильного производства. Запланированная мощность предприятия составляла 250 тыс. тонн.

Однако с апреля 2020 года, в период пандемии короновируса, проект был приостановлен. В начале 2023 года региональное министерство промышленности и энергетики сообщило о продлении сроков строительства метзавода "в связи с отсутствием финансовых ресурсов".

Стоимость первой очереди завода мощностью 160 тыс. тонн арматуры в год оценивалась в 1,6 млрд рублей, общий объем инвестиций - 3,3 млрд рублей.

Сообщалось также, что в начале октября 2024 года ООО "Инфинити Капитал", связанное с собственником Загорского трубного завода и "Уральской стали", стало владельцем 100% ООО "Дон-Металл" в Ростовской области.

Согласно данным госреестра юридических лиц, "Инфинити Капитал" принадлежит Вячеславу Ходоровскому. Он также является гендиректором ООО "Инфинити Краст", 99% которой у "Инфинити Капитал" и 1% - у УК "Уральская сталь" (управляет металлургическими активами Дениса Сафина).

Источник в меткомпании тогда сообщил "Интерфаксу", что запуск производства на заводе в Ростовской области планируется осуществить до конца 2024 года.