Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил умеренно позитивный настрой на фоне подросшей после снижения нефти (фьючерс на нефть Brent вырос к $71,7 за баррель), в то время как на азиатских фондовых площадках наблюдается ухудшение конъюнктуры. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%, лидируют в росте акции "Селигдара" (+3,3%) на фоне новых максимумов цен на золото (цена поднялась к $2800 за унцию).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2611,49 пункта (+0,5%), индекс РТС - 845,28 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составляет 97,3261 руб. (+9,61 копейки).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "Северстали" (+1,6%), расписки OZON (+1,6%), бумаги ПАО "Полюс" (+1,4%), "ТКС Холдинг" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться вблизи отметки 2600 пунктов. Многие бумаги накануне отскочили вверх к значимым уровням, которые теперь выступают в качестве сопротивления. "Несмотря на это, предпочтение отдаем золотодобытчикам на фоне роста мировых цен на золото, которые поднялись к отметке $2800 за унцию", - отмечает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций отыграл часть потерь после падения в пятницу-понедельник. Тем не менее, жесткая риторика Банка России и обновленный прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год говорят о возможности ее повышения на заседании ЦБ в декабре.

Менеджмент "Газпрома" сообщил о снижении долговой нагрузки компании и ожидает, что коэффициент "Чистый долг/EBITDA" на конец года опустится до 2,3х по сравнению с 2,4х на середину года и 2,8х на конец 2023 года. На фоне увеличения производства и повышения цен на газ в Европе акции "Газпрома" могут показать положительную динамику в краткосрочной перспективе, полагают аналитики.

Росстат в среду обнародует традиционные недельные данные по инфляции, а также опубликует данные по уровню безработицы и розничным продажам за сентябрь. Эти индикаторы являются важными ориентирами для Банка России при принятии решения по ключевой ставке, напомнили эксперты "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США во вторник просел индекс акций Dow Jones (-0,4%), но подрос S&P 500 (+0,2%) и обновил свой максимум Nasdaq (+0,8%, до 18712,75 пункта). Трейдеры оценивали новую порцию корпоративных отчетов за минувший квартал, а также статданные по экономике США.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре увеличился до максимальных с января 108,7 пункта.

Количество открытых вакансий в США сократилось до минимального за 3,5 года уровня, что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Этот показатель уменьшился в сентябре на 418 тыс., до 7,443 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Августовское значение числа вакансий было пересмотрено с понижением - до 7,861 млн с 8,04 млн.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

В Японии локомотивами подъема выступили акции технологических и генерирующих компаний.

Объем ВВП Франции в III квартале 2024 года увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным национального статистического института Insee. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Потребительские расходы во Франции в сентябре увеличились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Средний прогноз экспертов для этого показателя также составлял 0,1%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch. Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $71,68 за баррель (+0,8% и -0,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,82 за баррель (+0,9% и -0,3% во вторник).

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные Минэнерго США опубликует в среду в 17:30 по Москве.

Как прогнозируют опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты, запасы нефти в стране за неделю выросли на 800 тыс. баррелей. При этом они ожидают сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей и дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.