Решетников подтвердил прогноз курса доллара в районе 96 рублей в 2025 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Волатильность рубля в последнее время выросла из-за отсутствия биржевых торгов, но фундаментальные факторы в виде ожиданий по торговому балансу остаются прежними, поэтому прогноз по среднегодовому курсу доллара в районе 96 рублей в 2025 году остается актуальным. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи – такой вызов для банков, и поэтому курс достаточно сильно "ходит". Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты - ИФ), а с учетом фундаментальных факторов", - сказал министр.

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли министерство еще актуальным среднегодовой прогноз в районе 96 рублей за доллар на 2025 год.

"Да (прогноз актуальный - ИФ). Два месяца назад, когда курс был 91-92 рубля за доллар, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс (рубля в 2025 году - ИФ) в прогнозе, но мой ответ был бы тем же самым", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб./$, в 2025 году – 96,5 руб./$, в 2026 году – 100,0 руб./$, в 2027 году – 103,2 руб./$.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2024 года доллар будет стоить 93,8 руб., евро – 102,7 руб., на конец 2025 года доллар – 98,7 руб., евро – 109,6 руб., на конец 2026 года доллар – 101,1 руб., евро – 112,3 руб., на конец 2027 года доллар – 105,0 руб., евро – 117,2 руб.