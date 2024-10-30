В Минэкономразвития отметили сохранение спроса на импорт в РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ослабление рубля сейчас не так сильно влияет ни импорт, как вопросы логистики и платежей, спрос на импорт сохраняется, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Я бы не переоценивал влияние курса на вопросы импорта и экспорта, потому что они определяются сейчас не только этим, а логистикой, ограничениями, расчетами. Эти факторы гораздо больше влияют на экспортно-импортные операции", - прокомментировал он вопрос о возможных рисках снижения инвестиционного импорта из-за ослабления рубля.

"Статистика крайне сложная - не в силу доступности или недоступности источников, а в силу того, что структура (внешней торговли - ИФ) может меняться, потоки меняются и так далее", - отметил министр.

"В целом мы исходим из того, что спрос на импорт есть, инвестиционный есть спрос, потребительский спрос есть, и промежуточный спрос есть, потому что предприятия перестраивают цепочки поставок, здесь нормальный экономический механизм работает", - сказал Решетников.