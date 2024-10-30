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Холдинг "Доставка морем" купил микрофинансовую компанию

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Доставка морем", специализирующийся на агротрейдинге, экспорте зерна и продуктов его переработки, стал владельцем ООО "МКК "Кантаре", сообщается в ЕГРЮЛ.

Сфера деятельности этой компании – микрофинансирование.

Как сообщили "Интерфаксу" в холдинге, ООО было куплено. Сумма сделки не раскрывается. При этом холдинг планирует изменить название новой "дочки".

По словам директора по ИТ холдинга Павла Конева, финансовые и цифровые инструменты используются для развития агробизнеса. "Мы видим спрос у небольших и средних фермеров на финансирование посевной. Банки сейчас неактивно работают с этим игроками, ориентируясь на крупное предпринимательство. А у банковских подразделений, занимающихся микро- и малым бизнесом, в приоритетах другие сегменты и отсутствует достаточная экспертиза в аграрном секторе", - сказал он.

Как отметил Конев, финансовые продукты холдинга "будут отличаться своей рисковой и скоринговой моделью, ориентированной на специфику бизнеса".

"Это финансирование под залог сельхозземли в собственности, скоринг на базе агромониторинга и исторических данных по посевным площадям и урожайности, быстрое одобрение и выдача – суммарно до 7 дней, срок займа от 6 до 12 месяцев, сумма до 20 млн рублей, погашение тела и процентов в октябре-декабре, при реализации нового урожая, опцион фермера по закрытию займа через реализацию товара на платформе "Цена Зерна", - уточнил он.

В минувшем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) холдинг отгрузил 1,2 млн тонн сельхозпродукции. Его бенефициаром является Илья Косых.

Доставка морем ООО "МКК "Кантаре"
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