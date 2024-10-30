Бюджет РФ в 2020-24 гг. направил 263 млрд руб. на госпрограмму развития села

Бизнес вложил 17 млрд рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2020-2024 годах составило 263 млрд рублей. Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"Объем финансирования госпрограммы из федерального бюджета за 2020-2024 годы составил 263 млрд рублей. И мы видим стабильно высокий интерес бизнеса к участию в госпрограмме. Социально ответственные предприятия забоятся о своих сотрудниках, которые проживают в сельской местности, софинансируют на добровольной основе социальные и инженерные мероприятия госпрограммы. За прошедший период наш бизнес вложил порядка 17 млрд рублей внебюджетных средств в эту программу", - сказала она.

По ее словам, на следующий год на эту программу в проекте бюджета предусмотрено 108 млрд рублей, на 2026 и 2027 годы – еще 185 млрд рублей. Это позволит реализовать еще порядка 3 тыс. проектов в рамках такого направления программы, как "Современный облик сельских территорий".

Лут также отметила, что с 2025 года госпрограмма заработает в новых регионах, проекты уже утверждены.

Как считает глава Минсельхоза, работа по развитию сельских территорий должна строиться на синхронизации всех отраслевых программ, которые предусматривают реализацию мероприятий на селе. Сейчас различные меры заложены в 14 госпрограммах, в том числе по развитию здравоохранения, образования, культуры, туризма и др.

Лут также сообщила, что за годы реализации программы удалось охватить инфраструктурными проектами почти 12 тыс. населенных пунктов и 40% сельского населения. К концу текущего года будет создано и модернизировано порядка 5 тыс. объектов социальной, жилищной и транспортной инфраструктуры, а также выполнено более 13 тыс. проектов по благоустройству территорий.

Кроме того, создано 248 школ, 155 детских садов, 66 ФАПов, амбулаторий и поликлиник, 338 домов культуры, проложено почти 2 тыс. км сельских дорог. Свыше 185 тыс. семей смогли приобрести новое жилье, в том числе за счет сельской ипотеки. Это порядка 11 млн кв. метров, уточнила Лут.

Президент, в свою очередь, обратил внимание на то, что, несмотря на увеличение объемов финансирования, сокращается количество реализуемых проектов в рамках госпрограммы. "Понятно из-за чего – из-за удорожания. Не хочу вдаваться в детали, не хочу всех утомлять цифрами, но я бы попросил обратить внимание на это обстоятельство, - сказал он. - Нужно выделять приоритеты, нужно всем вместе - и правительству, и регионам - поработать над тем, чтобы по необъективным обстоятельствам цены не задирались ни по одному из проектов, который реализуется на селе. Это большая комплексная работа, которую, безусловно, делать надо всем вместе".