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Сальдированная прибыль предприятий РФ за 8 месяцев сократилась на 5,8%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-августе 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 20 трлн 026,6 млрд рублей, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в августе сальдированная прибыль предприятий составила 2 трлн 649,9 млрд рублей, снизившись на 2,6% относительно августа 2023 года (2 трлн 721,9 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за восемь месяцев 2024 года на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 трлн 519,5 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель подскочил на 20,6% – до 3 трлн 573,7 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 4,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за восемь месяцев 2024 года снизилась на 8,6% и составила 6 трлн 284,0 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 909,6 млрд рублей, что на 33,0% меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 25,1% и оказалась в объеме 1 трлн 820,8 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-августа сложилась на уровне 467,0 млрд рублей (рост на 23,1%), в строительстве - 468,3 млрд рублей (рост на 5,1%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 501,1 млрд рублей (рост на 16,5%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).

Росстат
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