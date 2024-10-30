Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню вопреки росту цен на нефть

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На торгах среды на "Московской бирже" рубль немного подешевел к юаню, несмотря на рост котировок нефти. К 19:00 юань торговался на уровне 13,6005 рубля, что на 2,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 31 октября на 27,31 копейки, до 97,053 рубля, и уменьшил курс евро на 21,64 копейки, до 105,2211 рубля.

"Рубль в среду стабилизировался и почти не изменился в паре с китайским юанем после сильного падения в понедельник и небольшого коррекционного повышения во вторник. Тем не менее, поддержку рублю на этой неделе смог оказать остаточный спрос на рублевую ликвидность под уплату октябрьских налогов. Рост волатильности рубля в паре с китайской валютой происходит на фоне достижения накануне ценами на нефть минимальных уровней с середины сентября. Кроме того, факторами давления на рубль, помимо цен на нефть, сейчас могут быть сезонный рост импорта и пятничное повышение ЦБ стоимости юаневых свопов до размера ключевой ставки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Волатильность рубля в последнее время выросла из-за отсутствия биржевых торгов, но фундаментальные факторы в виде ожиданий по торговому балансу остаются прежними, поэтому прогноз по среднегодовому курсу доллара в районе 96 рублей в 2025 году остается актуальным, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи - такой вызов для банков, и поэтому курс достаточно сильно "ходит". Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты - ИФ), а с учетом фундаментальных факторов", - сказал министр.

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли министерство еще актуальным среднегодовой прогноз в районе 96 рублей за доллар на 2025 год.

"Да (прогноз актуальный - ИФ). Два месяца назад, когда курс был 91-92 рубля за доллар, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс (рубля в 2025 году - ИФ) в прогнозе, но мой ответ был бы тем же самым", - заявил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития в сентябре спрогнозировало среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 рубля, в 2025 году - 96,5 рубля, в 2026 году - 100 рублей, в 2027 году - 103,2 рубля.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2024 года доллар будет стоить 93,8 рубля, евро - 102,7 рубля, на конец 2025 года доллар - 98,7 рубля, евро - 109,6 рубля, на конец 2026 года доллар - 101,1 рубля, евро - 112,3 рубля, на конец 2027 года доллар - 105 рублей, евро - 117,2 рубля.

Цены на нефть усилили рост вечером в среду после выхода данных об американских резервах.

К 19:00 декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 2,36% до $72,8 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 2,62%, до $68,96 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 515 тысяч баррелей - до 425,51 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Товарные запасы бензина снизились на 2,71 млн баррелей и составили 210,87 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 977 тысяч баррелей, до 112,86 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 600 тысяч баррелей и падения запасов дистиллятов на 973 тысячи баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уровень резервов повысился на 681 тыс. баррелей после спада на 346 тыс. баррелей по итогам предыдущей недели.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 29 октября поднялась на 5 базисных пунктов - до 20,54% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась на 7 базисных пунктов - до 18,83% годовых, версия на три месяца увеличилась на 4 базисных пункта, до 18,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 17,81% годовых.