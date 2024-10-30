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Госзаказчики РФ заключили в III квартале контракты на 7,9 трлн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Госзаказчики РФ заключили в III квартале 2024 году контракты на общую сумму 7,9 трлн рублей, что на 6,9% меньше аналогичного показателя 2023 года. Об этом говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Отмечается сокращение общего количества и совокупного стоимостного объема контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок, в том числе количества и стоимостного объема контрактов, заключенных с единственным поставщиком", - говорится в отчете министерства.

Всего, по данным Минфина, в III квартале госзаказчики заключили 2,4 млн контрактов на 7,9 трлн рублей против 2,47 млн контрактов на 8,5 трлн рублей годом ранее.

При этом в отчете ведомства отмечается, что в III квартале заметно сократилась доля контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Всего было заключено 605,5 тыс. таких контрактов на 1,3 трлн рублей, что на 17% и на 46% меньше аналогичных показателей прошлого года – 727 тыс. контрактов на 2,5 трлн рублей.

Минфин объясняет такое снижение объема закупок у единственного поставщика "существенным снижением количества и стоимостного объема контрактов, заключаемых на основании временных случаев, определенных решениями правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъекта РФ".

В то же время выросли число и объем контрактов, заключенных с единственным участником (контракты заключены по результатам несостоявшихся закупок). С ними было заключено 758,3 тыс. контрактов на 3,7 трлн рублей. Годом ранее с такими поставщиками было заключено 584,8 тыс. контрактов на 3,3 трлн рублей (рост на 29% и на 11% соответственно).

При этом число несостоявшихся закупок в III квартале выросло также на 16% до 983 тыс. закупок, а их объем – на 11% до 4,8 трлн рублей.

Соответственно состоявшимися было признано 754 тыс. закупок (813 тыс. годом ранее) на 2,45 трлн рублей (2,48 трлн рублей).

Если число и объем заключенных в III квартале сократились, то число объявленных в отчетном периоде закупок наоборот выросло. Так, в III квартале госзаказчики разместили 1,8 млн извещений о проведении закупок на 8 трлн рублей, что на 4,6% и 6,1% больше аналогичного показателя 2023 года – 1,7 млн заявок на 7,5 трлн рублей.

Большая часть закупок (71% в количественном выражении и 55,7% в денежном) проводилась в виде электронного аукциона (82% и 56,6% годом ранее).

"Электронный аукцион по-прежнему остается наиболее распространенным конкурентным способом определения поставщика, - говорится в отчете. - Сохраняется тенденция значительного увеличения количества и стоимостного объема закупок, проводимых в форме электронных запросов котировок (на 39% и 81% соответственно)".

Также Минфин указывает на продолжающийся рост числа закупок, проводимых с использованием механизма "электронного магазина" (так называемые, "закупки с полки"). Число таких закупок выросло в 6 раз (до 101 тыс. закупок), а объем – в 5 раз (до 37 млрд рублей).

В разы выросло число и объем закупок, проводившихся в форме закрытого электронного аукциона – 31 тыс. таких закупок на 134 млрд рублей против 2,6 тыс. на 40 млрд рублей в III квартале 2023 года.

В отчете Минфина отмечается также, что в III квартале на 4% выросло число расторгнутых контрактов (большая часть, 97%, по соглашению сторон) – до 581 тыс. При этом общий объем таких контрактов вырос на 19% до 1,75 трлн рублей.

Также в материалах Минфина подчеркивается, что совокупный объем российских товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг), поставка которых осуществляется при исполнении контрактов, заключенных в III квартале, составил 1,3 трлн рублей. Это составляет около 62% от стоимостного объема всех товаров, поставляемых по названным контрактам.

Относительная экономия (снижение начальной максимальной цены контракта, НМЦК - ИФ) по результатам госконтрактов, заключенных в III квартале текущего года, составила 4,65%, что заметно ниже аналогичного показателя 2023 года – 5,4%. При этом госзаказчиками было сэкономлено 304 млрд рублей против 322 млрд рублей годом ранее.

Минфин
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