Суд и Ростехнадзор приостановили выемку угля из лав на двух кузбасских шахтах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суд на 7 суток приостановил выемку угля из лавы на шахте им. Кирова АО "СУЭК-Кузбасс", написал помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

Приостановка связана с превышением допустимой концентрации метана в очистном забое и нарушениями при эксплуатации системы аэрогазового контроля. В свою очередь в "СУЭК-Кузбассе" "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о частичной приостановке угледобычи на предприятии.

Кроме того, Ростехнадзор приостановил выемку угля в лаве ООО "Шахта "Грамотеинская" из-за превышения допустимой концентрации метана в очистном забое и пылевзрывоопасного состояния горной выработки.

Ростехнадзор также приостановил ведение горных работ в лаве шахты "Юбилейная" (холдинг "Топпром") из-за эксплуатации механизированной крепи с нарушением требований промбезопасности и отсутствия свободного прохода в очистном забое.

На шахте "Алардинская" (входит в группу "Распадская") суд на 30 суток приостановил проведение флангового конвейерного бремсберга за "непринятие мер по допущенным загазированиям горной выработки, неэффективность разработанных мероприятий по безопасному ведению горных работ в опасной зоне, пылевзрывоопасное состояние горной выработки, невыполнение требований проектных решений в части дегазации угольного пласта, нарушение взрывобезопасности электрооборудования".

На шахте "Сибирская" (ГК "Алиот") суд на 7 суток приостановил проведение магистрального вентиляционного штрека. Причины приостановки: пылевзрывоопасное состояние горной выработки, несоблюдение требований промбезопасности "в части проветривания горной выработки", эксплуатация ленточного перегружателя с нарушением требований промбезопасности.

Ростехнадзор на шахте им. Тихова (ООО "ММК-Уголь", объединяет угледобывающие активы "Магнитогорского металлургического комбината") приостановил проведение вентиляционного штрека, сбойки и эксплуатацию ленточного конвейера в конвейерном штреке. В числе нарушений - превышение допустимой концентрации метана в горной выработке и пылевзрывоопасное состояние горной выработки.