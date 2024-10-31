Минфин РФ сохраняет ориентир на действующую программу заимствований

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%, видит признаки того, что конъюнктура постепенно успокаивается, после ее стабилизации будет планово выходить на рынок, сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

План Минфина на IV квартал предусматривает размещение ОФЗ на сумму 2,4 трлн рублей.

"В целом мы ориентируемся на ту программу, которая есть. При этом слушаем конъюнктуру и относимся к ней аккуратно, поэтому когда на финансовых рынках есть повышенная неопределенность, как сейчас, с разными факторами связанная, то мы стараемся своим первичным предложением не сильно ухудшать ситуацию и, действительно, приостанавливаем размещения. Но это эффект, как мы думаем, временный, когда конъюнктура стабилизируется, будем планово выходить", - сказал он.

Замминистра напомнил, что последние два аукционных дня сопровождались отменами размещений из-за отсутствия приемлемых для Минфина заявок. "Причем вчера разместили ОФЗ по фиксированной ставке, там был достаточно приятный для последнего времени спрос. Это один из признаков того, что конъюнктура, в принципе, постепенно успокаивается", - сказал замминистра. Отвечая на вопрос о том, когда они ожидают стабилизацию, Колычев пояснил, что Минфин занимается не прогнозированием конъюнктуры, а подстройкой к ней. "А во-вторых, стараемся проводить так политику, чтобы ее не ухудшать еще больше", - отметил он.

Также, комментируя вероятность увеличения до конца года предложения флоатеров, он отметил, что сейчас конъюнктура для инструментов с фиксированной доходностью хуже, чем для плавающих. "По крайней мере, по оценке рынка это заметно. С другой стороны, есть дискуссии на тему, стоит ли при текущем повышенном уровне процентных ставок фиксировать ее на длинный срок, то есть эта аргументация тоже присутствует. Исходя из баланса состояния конъюнктуры и того, насколько целесообразно на длинный период фиксировать высокие процентные ставки стоимости госдолга, мы и будем принимать решение", - пояснил замминистра.