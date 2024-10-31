Медиадоходы Comcast в III квартале выросли на 37% благодаря Олимпиаде

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в третьем квартале сократил чистую прибыль на 10,3%, несмотря на рост выручки на 6,5%. Доходы медиаплатформ в отчетный период подскочили на 36,5%.

В июле-сентябре 2024 года чистая прибыль компании составила $3,63 млрд, или $0,94 в расчете на акцию, по сравнению с $4,05 млрд, или $0,98 на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,12 на акцию с $1,08.

Выручка увеличилась до $32,07 млрд с $30,12 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,06 на акцию при выручке в $31,8 млрд.

Выручка подразделения связи и платформ (Connectivity & Platforms, включает широкополосный интернет, беспроводную связь, и т.д.) в минувшем квартале снизилась на 0,4% и составила $20,29 млрд.

В сегменте Content & Experiences (СМИ, киностудии, парки развлечений и т.д.) выручка повысилась на 19,3% и достигла $12,6 млрд. В том числе доходы медиаплатформ подскочили на 36,5% (без учета Олимпиады в Париже - на 4,9%), киностудий - на 12,3%. Выручка тематических парков сократилась на 5,3%.