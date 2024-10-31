Суд приостановил процедуру реструктуризации долгов экс-владельца банка "Югра" Хотина

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 30 октября по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ приостановил исполнение определения Арбитражного суда Москвы, который 9 октября по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина.

В определении суда, размещенном на сайте, отмечается, что приостановление действует до принятия решения по жалобе Генпрокуратуры на оспариваемый судебный акт. Рассмотрение жалобы назначено на 25 ноября.

Как сообщалось, суд первой инстанции 9 октября признал обоснованным заявление Альфа-банка о банкротстве экс-банкира и включил в реестр кредиторов Хотина долг перед заявителем в размере 106,3 млрд рублей. Суд тогда назначил финансовым управляющим должника Владимира Хмелева.

В обоснование ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта прокуратура указала, что "приостановление определения о введении реструктуризации долгов гражданина по правилам ст. 265.1 АПК РФ до рассмотрения апелляционной жалобы позволит сохранить баланс интересов кредиторов, Российской Федерации и самого должника".

Апелляционный суд полагает, что "подателем жалобы приведены уважительные доводы, являющиеся достаточным основанием для приостановления исполнения судебного акта судом апелляционной инстанции в порядке статьи 265.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", - отмечается в документе.

Суд 6 сентября 2023 года привлек Генеральную прокуратуру к рассмотрению заявления Альфа-банка о банкротстве Хотина. Генпрокуратура привлечена в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.

Рассмотрение дела о банкротстве Хотина по существу суд назначил на 31 марта 2025 года.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) подало в суд большое количество исков о взыскании убытков с бывших топ-менеджеров "Югры", в том числе Хотина. К участию в рассмотрении всех заявлений суд привлек Банк России как заявителя по делу о банкротстве "Югры".

ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра" и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у этой кредитной организации лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ РФ признал банк "Югра" банкротом, открыл в отношении него конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим АСВ. Вышестоящие судебные инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

Замоскворецкий суд Москвы в мае 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Хотину по делу об уклонении от уплаты налогов, решил взыскать с бизнесмена 192,16 млрд рублей в пользу государства, говорилось в сообщении пресс-службы суда.

Кроме того, в доход государства обращены 100% акций нефтяного холдинга "Русь-Ойл", а также доли компаний, входящих в его структуру.

Первоначально ведомство требовало взыскать с бизнесмена и холдинга "Русь-Ойл" 169,4 млрд рублей, а также обратить акции компании в доход РФ.

Группа "Русь-Ойл" основана в 2013 году структурами Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Тимано-Печоре и Оренбургской области. В нее входят такие компании, как "Дулисьма", "Хортица", "Иреляхское", "Каюм-нефть", "Полярное сияние" и другие. По данным "Ассонефти", добыча холдинга за девять месяцев 2022 года составляла 2,2 млн тонн, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В октябре 2023 года суд отправил Хотина в СИЗО.

Замоскворецкий суд Москвы 4 марта 2024 года назначил Хотину девять лет колонии общего режима по обвинению в растрате 23,6 млрд руб. кредитной организации.

Экс-президента банка Алексея Нефедова суд приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы, бывшему председателю правления "Югры" Дмитрия Шиляеву суд назначил восемь лет колонии общего режима. Директор филиала в Москве Нина Чернова получила шесть лет лишения свободы.

Также суд решил взыскать с подсудимых порядка 17 млрд 315 млн руб. по иску банка "Югра" в лице АСВ.

Все подсудимые признаны виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В уголовном деле идет речь о хищении в 2014-2017 годах 23,6 млрд руб. банка "Югра" путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину компаниям.