"Рольф" за 9 месяцев получил 7,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Чистый убыток АО "Рольф" по РСБУ по итогам января-сентября 2024 года составил 7,7 млрд руб. против прибыли почти 5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась на 5,8% до 164,9 млрд руб., себестоимость продаж составила 148,9 млрд руб. (-3,7%). Валовая прибыль сократилась на 22,1% до 16 млрд руб. Коммерческие расходы уменьшились на 1,4% до 7,3 млрд руб., управленческие – выросли на 8,3% до 3,3 млрд руб.

"Рольф" отразил в отчетном периоде 9,9 млрд руб. прочих расходов против 1,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, в бухгалтерской отчетности АО за январь-сентябрь были отражены "единовременные операции, которые осуществлялись в результате изменения структуры собственности". "Если говорить об операционных результатах, то за 9 месяцев 2024 года чистая прибыль компании составила 681 млн рублей", - сказали в "Рольфе".

Ранее в компании заявляли, что по МСФО выручка за 9 месяцев этого года составила 220 млрд руб. (-9%).

"Рольф" – один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 брендов. Сеть компании насчитывает 20 дилерских центров и 78 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. За 2023 год дилер реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. подержанных (+37,8%). По итогам 2023 года "Рольф" был самым крупным в РФ дилером по обороту – годовая выручка составила 324 млрд руб. (+40%).

Активы "Рольфа" по указу президента РФ Владимира Путина в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу.

После этого Генпрокуратура РФ подала в суд Санкт-Петербурга иск об обращении дилера в госсобственность. В феврале заявление было удовлетворено. Суд в решении отметил, что активы изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем", сославшись на то, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Весной текущего года в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя Умара Кремлева. В начале сентября "Рольф" опубликовал пресс-релиз о смене собственника, заявив, что владельцем компании стал сам Кремлев, который как "новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов".

В конце сентября был опубликован президентский указ, в соответствии с которым "Рольф" был выведен из-под управления Росимущества.