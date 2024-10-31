ЦБ отметил улучшение структуры розничного кредитования

Доля ссуд с высоким показателем долговой нагрузки снижается

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ видит улучшение структуры новых розничных выдач в третьем квартале, доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) снижается. Об этом заявила журналистам директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

ЦБ в ноябре должен принять решение о значении макропруденциальных лимитов на I квартал 2025 года.

"Посмотрим на ситуацию, мы видим, что лимиты очень хорошо работают, структура кредитования улучшается. У нас все время снижается доля кредитов с высокой ПДН, последние цифры, которые мы получили по третьему кварталу, тоже в ближайшее время опубликуем, говорят о том, что ситуация улучшается. Но мы будем смотреть на ситуацию, у нас есть время посмотреть на данные за последний месяц", - сказала Данилова.

Она уточнила, что улучшение структуры кредитов относится к новым выдачам. "А у нас же есть портфель, портфель меняется гораздо медленнее. В портфеле у нас по-прежнему высокая доля кредитов с высоким ПДН", - заявила Данилова.

По ее словам, винтажный анализ показал ухудшение качества выдач с конца прошлого года.

"Мы увидели, что банки на фоне высоких ставок пытаются найти новые ниши на фоне действия макропруденциальных лимитов, в том числе активизировали кредитование новых заемщиков, у которых раньше не было кредитной истории, это часто молодые граждане. (...) Банки сталкиваются с повышенными кредитными рисками, это заметили в начале года и мы, и сами банки это заметили", - рассказала она.

Рост рисков особенно заметен в сегменте кредитов наличными, поэтому ЦБ дважды в этом году повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.