Фондовые индексы Европы снизились на данных об инфляции и отчетностях компаний

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в четверг снизились на данных об ускорении инфляции в еврозоне и слабых квартальных отчетностях компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам сессии уменьшился на 1,2% и составил 505,39 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,6%, германский DAX - на 0,9%, французский CAC 40 - на 1,05% (до минимума за 11 недель). Итальянский индикатор FTSE MIB потерял 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,4%.

За октябрь Stoxx 600 снизился на 3,4%, FTSE 100 - на 1,5%, CAC 40 - на 3,7%, DAX - на 1,3%.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, по предварительным данным статуправления Евросоюза. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она составляла 1,7%. Аналитики ожидали менее значительного повышения - на 1,9%, сообщает Trading Economics.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 1,5% в годовом выражении, по предварительным расчетам статуправления. Динамика совпала с ожиданиями экспертов. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда цены выросли на 1,4%.

Розничные продажи в Германии в сентябре выросли на 1,2% относительно предыдущего месяца, сообщило статагентство. Аналитики в среднем ожидали их снижения на 0,5%, по данным Trading Economics.

Цена акций Anheuser-Busch InBev упала на 5,8% по итогам торгов в Брюсселе. Пивоваренный концерн в третьем квартале нарастил чистую прибыль на 41% и утвердил buyback на $2 млрд, однако его выручка оказалась заметно ниже ожиданий рынка.

Чистая прибыль и выручка Carlsberg также не оправдали прогнозов, в результате чего стоимость датской пивоваренной компании уменьшилась на 1,7%.

Котировки бумаг TotalEnergies снизились на 2,9%. Французский нефтегазовый гигант сократил чистую прибыль в минувшем квартале на две трети, а скорректированный показатель не оправдал прогноз экспертов.

STMicroelectronics резко сократила чистую прибыль и выручку в прошлом квартале на фоне слабого спроса на чипы для автомобилей и промышленного оборудования, а также в третий раз ухудшила прогноз на 2024 год. Капитализация крупнейшего в Европе разработчика и производителя полупроводниковых компонентов за день сократилась на 2,8%.

Также подешевели бумаги других представителей полупроводниковой отрасли Infineon Technologies - на 2,3%, ASML Holding - на 2%, ASM International - на 6%.

BNP Paribas в июле-сентябре получил чистую прибыль и выручку незначительно выше консенсус-прогнозов, но инвесторов разочаровали показатели его розничного бизнеса на внутреннем рынке. В результате бумаги французского банка упали в цене на 4,2% и потянули за собой иные компоненты CAC 40.

Между тем Societe Generale увеличил чистую прибыль в третьем квартале в 4,6 раза, а выручка превзошла прогноз экспертов. Акции французского банка взлетели в цене на 11,3% и продемонстрировали самый значительный подъем на местном рынке.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk увеличила чистую прибыль в июле-сентябре почти в шесть раз на фоне повышения стоимости фрахта из-за сохраняющихся проблем с транспортировкой грузов через Красное море. Бумаги подорожали на 7,8%.

Цена акций Stellantis поднялась на 3%, хотя автопроизводитель зафиксировал 27%-е снижение выручки в третьем квартале. Тем не менее, она незначительно превысила консенсус-прогноз.

Рыночная стоимость Shell поднялась на 3,5%. Выручка и скорректированная прибыль нефтегазовой компании в третьем квартале значительно превысили ожидания. Кроме того, она объявила очередной buyback на $3,5 млрд.

Акции еще одного нефтепроизводителя BP Plc подорожали на 0,7%.

Цена бумаг Airbus повысилась на 0,3% на сильной отчетности авиастроительного концерна.