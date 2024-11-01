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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре поднялся до 50,6 пункта

Издержки компаний в октябре увеличились самыми высокими темпами за год, рост затрат компании старались переложить на клиентов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В октябре индекс PMI обрабатывающих отраслей России составил 50,6 пункта, поднявшись с сентябрьских 49,5 пункта, показало исследование S&P Global.

Операционные условия в секторе несколько улучшились по сравнению с сентябрем, свидетельствуют последние данные.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Объемы производства в октябре продолжили снижаться второй месяц подряд: респонденты сообщали о сдержанном клиентском спросе, новые заказы сокращались. При этом в темпах снижения выпуска и новых заказов было зафиксировано ослабление.

В противовес общему сокращению продаж, новые экспортные заказы росли третий месяц подряд. Более того, отмечается в исследовании, темпы их роста ускорились до самых быстрых с января 2008 года из-за возросшего спроса со стороны клиентов из соседних стран.

Издержки компаний в октябре увеличились на фоне высоких расходов на доставку, железнодорожных перевозок, повысившихся цен поставщиков и неблагоприятных колебаний валютного курса. Темпы инфляции издержек стали самыми высокими за три месяца.

Рост затрат компании старались перекладывать на клиентов через более быстрое повышение отпускных цен. Темпы инфляция отпускных цен стали самыми высокими за год.

В надежде на рост спроса в ближайшие месяцы компании увеличивали численность персонала в октябре. Рост занятости в секторе, пусть и незначительный, контрастировал со спадом, наблюдавшимся в сентябре.

При этом сигналы давления на мощности были все же отмечены в силу сохранения высокого уровня невыполненных работ.

Увеличение числа работников также происходило на фоне улучшившихся ожиданий сектора по выпуску продукции в следующие 12 месяцев. Степень уверенности относительно перспектив производства была самой высокой за три месяца в свете запланированных инвестиций в автоматизацию и разработку новых продуктов.

S&P Global
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