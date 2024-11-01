Индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,3% на старте торгов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций открылся умеренным ростом цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала - снижение внешних фондовых площадок нивелируется ростом цен на нефть (фьючерс на Brent превысил $74 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте акции АФК "Система" (+2,6%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2567,62 пункта, индекс РТС вырос на 0,3% до 833,39 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 1 ноября, составляет 97,0226 рубля (-3,04 копейки).

Подорожали также акции "Мечела" (+2,3%), "Магнита" (+1,8%), "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,5%), ОК "Русал" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги ВТБ (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "ТКС Холдинг" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", ухудшение настроений на рынке акций могло обусловить выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на заседании думского комитета, которое позволяет сделать вывод, что текущий высокий уровень ставок пока не оказывает сдерживающего влияния на инфляцию. Таким образом, можно предположить, что повышение ключевой ставки в октябре - не последнее в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу останется в диапазоне 2540-2600 пунктов. "Учитывая утренний рост цен на нефть, маловероятно, что индекс обновит годовые минимумы", - считает он.

Накануне наибольшие потери среди ключевых бумаг понесли акции Сбербанка из-за отчетности по МСФО за III квартал. Чистая прибыль банка немного сократилась, что привело к снижению котировок акций ниже отметки 240 руб., обновивших годовые минимумы. Падение продолжили акции строительного сектора: акции ГК "Самолет", например, за две неполные недели снизились на 27%. Более устойчивыми выглядят бумаги "Группы ЛСР" благодаря надеждам на сохранение дивидендов, но если на рынке будут преобладать негативные настроения, они могут последовать за остальным сектором, особенно учитывая, что дивиденды возможны только в мае, отмечает Головинов.

В США индексы акций снизились в четверг на 0,9-2,8% во главе с Nasdaq из-за негативных прогнозов со стороны ряда крупных компаний, также инвесторы оценивали блок статистики.

Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 12 тыс. - до 216 тыс., по данным министерства труда. Это минимальный уровень с середины мая этого года.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 2,6%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут, инвесторы оценивают риски и обстановку на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,7% до $74,02 за баррель (+0,9% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,8% до $70,51 за баррель (+1% в четверг).

По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщил Axios. В этой атаке Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет, полагает разведка.