Саудовская Salic через покупку сингапурской Olam Agri получит агроактивы в РФ

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Саудовская компания Salic (Saudi Agricultural & Livestock Investment Co.) через покупку сингапурской Olam Agri получит контроль над рядом российских агроактивов. Об этом говорится в комментарии Союза экспортеров и производителей зерна к информации зарубежных СМИ о том, что Olam Group получила предложение от Salic о приобретении ее агроподразделения.

Речь, прежде всего, идет об Азовском зерновом терминале. Olam через Азовский зерновой терминал является членом союза.

В настоящее время Salic принадлежит 35,4% Olam Agri, сделка была заключена в 2022 году, ее сумма составила $1,24 млрд.

"Знаковая сделка, без преувеличения, которая открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок. Через приобретение Olam Agri саудиты получают контроль над Азовским зерновым терминалом на малой воде и, возможно, компанией "Русмолко", одним из крупнейших производителей молока в России, в который входят три молочных комплекса и комплекс по воспроизводству стада в Пензенской области с поголовьем более 33 тыс. голов, а также 152 тыс. га сельхозземель. В компании сформирован замкнутый цикл, включающий производство, хранение и переработку зерна" - говорится в комментарии председателя правления союза Эдуарда Зернина.

Как заявил Зернин "Интерфаксу", Salic в последние годы активно искала инвестиционные возможности в российском агросекторе. "Теперь, после покупки Olam Agri, можно говорить, что саудиты выходят на наш рынок. Важность этого события для российского сельского хозяйства трудно переоценить, особенно в свете последних геополитических рисков", - подчеркнул он.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в "Русмолко", компания не входит в состав Olam Agri и в периметр сделки не включена. "Русмолко" входит в Olam Global Holdings. Сделка касается только бизнеса Азовского зернового терминала, уточнили в компании.

Сумма сделки по покупке остальной части Olam Agri оценивается в $4 млрд. Она позволит Salic получить полный контроль над товарным портфелем Olam Agri, который включает зерно, пищевые масла и другие продукты питания.

Мощности Азовского зернового терминала (АЗТ) рассчитаны на перевалку до 1,4 млн тонн зерна в год. Согласно его отчетности, выручка в 2023 году составила 13,457 млрд рублей против 13,435 млрд рублей в 2022 году, чистая прибыль – 142,99 млн рублей против 361,5 млн рублей соответственно.