Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции, неделю завершил снижением

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых и сырьевых площадок, сдерживающим фактором для "быков" оставались опасения ужесточения монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся к 2575 пунктам во главе с бумагами "АЛРОСА" (+3,5%) и "Ростелекома" (+3,5%), аутсайдерами выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2574,71 пункта (+0,6%, днем индекс опускался в район 2540 пунктов), индекс РТС - 832,4 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составил 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,2-4%, официальный курс доллара вырос на 0,77 рубля.

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