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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 7 ноября повысится на 10,8% до 2,517 руб./т

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 7 ноября повысится на 10,8% до 2 тыс. 517 рублей за тонну с 2 тыс. 227,9 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Причем темпы роста ставки ускорились. На предыдущей неделе они составляли 7,2%.

Существенно вырастут пошлины и на другие зерновые. Так, ставка на ячмень увеличится до 1 тыс. 266,2 рубля за тонну с 802 рублей неделей ранее и 389,7 рубля две недели назад, на кукурузу - до 3 тыс. 059,9 рубля с соответственно 2 тыс. 702,1 рубля и 2 тыс. 671,7 рубля.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $222,5 за тонну на пшеницу ($220 неделей ранее), $192,5 - на ячмень ($186,6), $218,9 - на кукурузу ($214,7).

Эти ставки будут действовать по 12 ноября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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