СД "Роснефти" 8 ноября рассмотрит рекомендацию по промежуточным дивидендам

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 8 ноября рассмотрит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов, сообщила компания.

Также будет решен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб. Таким образом, промежуточные дивиденды могут составить около 36,5 руб./а.

Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а., финальные - 29,01 руб./а. Общий размер дивидендов за 2023 год составил 59,78 руб./а.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.