Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся до 2600 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (+2,5%) и "Роснефти" (+2,3%), просели акции АФК "Система" (-3,5%) на слабом отчете за 9 месяцев по РСБУ.

К 15:30 индекс МосБиржи составил 2599,66 пункта (+1%, максимум сессии - 2600,84 пункта), индекс РТС - 840,47 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 ноября, составляет 97,4402 руб. (+41,76 копейки).

Подорожали также акции "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,1% "префы"), "НЛМК" (+1,8%), ПАО "Полюс" (+1,8%), "Московской биржи" (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), ОК "Русал" (+1,2%), "Татнефти" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "АФК Система" (-3,5%), расписки OZON (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за девять месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, рынок акций РФ в отсутствие внешних ориентиров не показывает сильной волатильности, при этом сохраняется настрой на покупку после отката цен в начале недели. На следующей неделе пройдут президентские выборы в США, где, судя по опросам, Дональд Трамп имеет немалые шансы на победу, что может стать позитивом для рынка в краткосрочной перспективе.

По данным технического анализа, дневная "свеча" индекса МосБиржи закрылась накануне выше "свечи" четверга, что говорит о сильном настрое "быков" на рынке. Возможен рост индекса до ближайшего уровня сопротивления 2650 пунктов, считает Степанов.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ растет в отсутствие внешних негативных факторов в условиях выходных на зарубежных площадках. Фактор просадки рынка акций РФ в октябре более чем на 10% влечет за собой попытки коррекции вверх. На следующей неделе на рынках ожидается рост волатильности на новостях о выборах в США.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", рост рынка в конце недели не дает сигнала о завершении падения. Темпы низкие, и объемы торгов не дают оснований говорить о предстоящем развороте, опираться на текущую динамику при формировании прогнозов на будущее не стоит.

Эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская ожидает, что на следующей неделе нефть может продолжить восстановление после локальной коррекции от 20-дневной скользящей средней. Ближайшей целью роста для Brent выступает уровень $75,26 за баррель.

Рокотянская также отметила, что крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале (в лидерах тенденции американская Exxon). Аналитики австралийского инвестбанка Macquarie Group считают, что в следующем году на рынок поступят дополнительные 5 млн б/с со стороны США, Гайаны, Бразилии и ряда других стран, не входящих в ОПЕК+. Банк прогнозирует Brent ниже $70 за баррель, если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, отметила эксперт.

Экспорт нефти из Венесуэлы достиг четырехлетнего максимума на фоне роста поставок в США и Индию. По данным Baker Hughes, число буровых установок в нефтегазовой отрасли США за прошедшую неделю осталось неизменным, но оказалось на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году количество установок сократилось примерно на 20% после роста на 33% в 2022 году и на 67% в 2021 году. Причина - снижение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, сложности в наращивании и обслуживании долгов на фоне высоких ставок, полагает Рокотянская.

Представитель "БКС МИ" также отметила, что чистые позиции фондов (managed money) во фьючерсах и опционах на WTI и Brent с начала октября снизились на 37% и остаются в зоне исторических минимумов. По данным на 29 октября, длинные позиции по WTI достигли нового минимума за последние 13 лет.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов считает, что индекс МосБиржи в субботу продолжит двигаться в диапазоне 2550-2600 пунктов. Вероятно, активность инвесторов останется низкой, несмотря на полноценный рабочий день, так как зарубежные рынки закрыты. Волатильность российских акций может резко возрасти уже в начале следующей недели.

Обыкновенные акции Сбербанка после обновления годового минимума отыграли большую часть потерь и продолжили рост в субботу. На протяжении последних шести дней в бумагах банка наблюдаются повышенные объемы торгов, что может свидетельствовать о постепенном закрытии позиций крупными инвесторами, полагает Головинов.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в субботу выросли акции "Соллерса" (+3,4%), "СПБ биржи" (+3%), "Башнефти" (+2,5%), ПАО "Артген" (+2,5%), ПАО "Сегежа Групп" (+2,1%).

Упали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-9,7%).

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" (-0,7%) по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей против прибыли 15,8 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 15:30 составил 20,16 млрд рублей (из них 3,06 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,78 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,66 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).