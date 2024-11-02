Рынок акций РФ в рабочую субботу поднялся к 2600 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в рабочую субботу сохранил позитивный импульс пятницы на фоне смешанных сигналов с мировых рынков капитала; индекс МосБиржи поднялся в район 2600 пунктов во главе с бумагами "Газпрома" (+2,9%) и "Роснефти" (+2,7%). Просели акции АФК "Система" (-2,6%) и ПАО "ФСК-Россети" (-1,8%) на слабых отчетах за 9 месяцев по РСБУ.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2594,38 пункта (+0,8%, максимум сессии - 2603,1 пункта), индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 ноября, составил 97,5499 руб. (+10,97 копейки).

Совет директоров "Роснефти" (454 рубля) 8 ноября рассмотрит рекомендации по размеру промежуточных дивидендов, сообщила компания. Также будет решен вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров. Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб. Таким образом, промежуточные дивиденды могут составить около 36,5 руб. на акцию.

Промежуточные дивиденды "Роснефти" за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а., финальные - 29,01 руб./а. Общий размер дивидендов за 2023 год составил 59,78 руб./а.

Подорожали в субботу также акции "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +0,1% "префы"), "Норникеля" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,5%), "Северстали" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), "Татнефти" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы").

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2024 года по РСБУ снизилась на 17% относительно аналогичного периода прошлого года, до 172,4 млрд рублей, следует из отчета компании. Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2024 года "Татнефть" получила 118,486 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль компании за III квартал составила 53,93 млрд рублей. Этот показатель на 7,6% превосходит результат второго квартала (50,1 млрд рублей), но уступает на 33% третьему кварталу 2023 года (80,28 млрд рублей).

Результат квартала оказался ниже консенсуса, собранного "Интерфаксом" (58,7 млрд рублей).

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2024 года по сравнению с октябрем 2023 года увеличился на 3,4%, до 140,1 трлн рублей со 135,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2024 года объем торгов в октябре увеличился на 17,5% (со 119,2 трлн рублей).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (-2,2%), "Селигдара" (-2%), "РусГидро" (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Как передает портал "Финам.ру", согласно отчету АФК "Система" за 9 месяцев по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере почти 2,2 млрд рублей, что практически в 50 раз меньше, чем годом ранее (107,8 млрд рублей). При этом выручка компании за указанный период составила около 33 млрд рублей, что больше, чем было годом ранее - 28,2 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составила 2,4 млрд руб. после 458,8 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель сократился почти в 192 раза.

"Влияние на финансовый результат оказала переоценка стоимости находящихся на балансе ПАО "Россети" акций дочерних обществ и иных компаний. Расходы по переоценке финансовых вложений составили 65,5 млрд. руб. Переоценка носит неденежный характер, так как вызвана правилами формирования бухгалтерской отчетности", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, рынок акций РФ в отсутствие внешних ориентиров не показал сильной волатильности, при этом сохранил настрой на покупку после отката цен в начале недели. На следующей неделе пройдут президентские выборы в США, где, судя по опросам, Дональд Трамп имеет немалые шансы на победу, что может стать позитивом для рынка в краткосрочной перспективе.

По данным технического анализа, дневная "свеча" индекса МосБиржи закрылась накануне выше "свечи" четверга, что говорит о сильном настрое "быков" на рынке. Возможен рост индекса до ближайшего уровня сопротивления 2650 пунктов, считает Степанов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, за 6-дневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери, баланс покупателей и продавцов в субботу установился около 2600 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль в последние дни приостановил ослабление, цены на нефть в пятницу пытались подойти к $75 за баррель Brent, при этом общий рыночный сантимент остается подавленным из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ и жесткого сигнала регулятора на декабрьское заседание.

Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной, полагает эксперт. Ожидается череда важных событий: выборы президента США, заседания ФРС, ОПЕК+ и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на российском рынке акций.

В начале недели выйдет важная статистика: в понедельник производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за октябрь, во вторник - PMI для сектора услуг КНР от Caixin и сведения о торговом балансе США. Прогноз по индексу МосБиржи на 5 ноября - 2550-2650 пунктов, считает Шепелев.

Эксперт "БКС МИ" Людмила Рокотянская ожидает, что на следующей неделе нефть может продолжить восстановление после локальной коррекции от 20-дневной скользящей средней. Ближайшей целью роста для Brent выступает уровень $75,26 за баррель.

Рокотянская также отметила, что крупные нефтяные компании нарастили темпы добычи нефти в III квартале (в лидерах тенденции американская Exxon). Аналитики австралийского инвестбанка Macquarie Group считают, что в следующем году на рынок поступят дополнительные 5 млн б/с со стороны США, Гайаны, Бразилии и ряда других стран, не входящих в ОПЕК+. Банк прогнозирует Brent ниже $70 за баррель, если не произойдет каких-либо геополитических потрясений, отметила эксперт.

Экспорт нефти из Венесуэлы достиг 4-летнего максимума на фоне роста поставок в США и Индию. По данным Baker Hughes, число буровых установок в нефтегазовой отрасли США за прошедшую неделю осталось неизменным, но оказалось на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В 2023 году количество установок сократилось примерно на 20% после роста на 33% в 2022 году и на 67% в 2021 году. Причина - снижение цен на энергоресурсы, рост затрат на рабочую силу и оборудование, сложности в наращивании и обслуживании долгов на фоне высоких ставок, полагает Рокотянская.

Представитель "БКС МИ" также отметила, что чистые позиции фондов (managed money) во фьючерсах и опционах на WTI и Brent с начала октября снизились на 37% и остаются в зоне исторических минимумов. По данным на 29 октября, длинные позиции по WTI достигли нового минимума за последние 13 лет.

Экономика США

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq, но торговую неделю завершили снижением. Dow Jones потерял за неделю 0,2%, S&P 500 - 1,4%, Nasdaq Composite - 1,5%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что американская экономика продолжает терять импульс к росту. Это позволяет трейдерам рассчитывать на то, что Федеральная резервная система будет смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, отмечает Market Watch.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что обусловлено последствиями ураганов "Хелен" и "Милтон", а также забастовками сотрудников Boeing и работников отелей в Калифорнии и на Гавайях.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent в пятницу составила $72,94 за баррель (+0,2% и +0,9% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,33 за баррель (+0,3% и +1% в четверг).

Ранее издание Axios сообщило со ссылкой на источники, что Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки, которыми продолжат обмениваться страны, поставят под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.

По словам главы Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камала Харрази, Тегеран готов ответить на удары Израиля.

Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершил неделю снижением в связи с сохраняющимися опасениями трейдеров в отношении перспектив спроса. Международный бенчмарк Brent подешевел на 3,4%, североамериканский WTI - на 3,2%.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в субботу выросли акции "СПБ биржи" (+3%), "Соллерса" (+3%), ПАО "Артген" (+2,1%).

Акционеры кипрской HeadHunter Group Plc на внеочередном собрании 31 октября одобрили редомициляцию компании в САР Калининградской области, говорится в ее сообщении. По итогам редомициляции HeadHunter Group Plc, которая ранее являлась материнской компанией группы HeadHunter, продолжит работу под названием МКАО "Хэдхантер Груп ПиЭлСи" (+0,4%).

Упали акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-9%), "префы" ПАО "Донской завод радиодеталей" (-4,9%).

Чистый убыток ПАО "ГК "ТНС энерго" (-3,9%) по РСБУ в январе-сентябре 2024 года составил почти 2,8 млрд руб. после прибыли в размере 85,6 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Чистый убыток ПАО "КАМАЗ" (-0,5%) по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года составил 3,8 млрд рублей против прибыли 15,8 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, сообщила компания. Выручка снизилась на 7,5%, до 228,8 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,24 млрд рублей (из них 6,83 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 3,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,09 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).