Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6% в начале торгов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов во вторник сохранил позитивный импульс минувшей рабочей субботы и подорожавшей в понедельник нефти (фьючерс на нефть Brent торгуется выше $75 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки консолидируются в ожидании итогов президентских выборов в США.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,6%, лидируют в росте акции ГК "Самолет" (+3,7%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (+2,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,6% и составил 2611,01 пункта, индекс РТС вырос на 0,6% до 843,18 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,2%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 ноября, составляет 97,5499 рубля (+10,97 копейки).

Также подорожали акции "Мечела" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (+2,1% и +0,4% "префы"), ОК "Русал" (+1,6%), "Роснефти" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "ТКС Холдинг" (+1,3%), расписки OZON (+1,3%), бумаги АФК "Система" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "Аэрофлота" (+1%), "Татнефти" (+1%), ВТБ (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,5% "префы"), "Магнита" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

"Северсталь" планирует и далее придерживаться ежеквартальных дивидендных выплат. "Мы считаем, что наша дивидендная политика достаточно эффективная, гибкая, позволяет решать задачи и наших инвесторов в виде получения регулярных дивидендов. Поскольку у компании устойчивая финансовая позиция, у нас отсутствует долг, мы планируем дальше сохранить ежеквартальные выплаты наших дивидендов", - заявил журналистам гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

Металлургическая компания вернулась к поквартальным дивидендным выплатам в 2024 году после длительного перерыва с третьего квартала 2021 года. Дивидендная политика "Северстали" привязана к FCF.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов. Несмотря на то, что российский рынок за последние годы стал относительно автономен от внешних площадок, президентские выборы в США остаются в фокусе внимания инвесторов на "МосБирже", что может привести к повышенной волатильности в ближайшие дни, считает он.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на российском фондовом рынке сформировалось хрупкое равновесие. Рынок остается под давлением со стороны высоких ставок, в то время как технические факторы и динамика на рынке нефти могут оказать поддержку покупателям. На данном этапе, возможно, оправданно было бы занимать выжидательную позицию и рассматривать осторожные покупки в случае, если не устоит поддержка в области 2500 пунктов по индексу МосБиржи, полагают эксперты.

Российский рынок акций остается под давлением опасений дальнейшего повышения ключевой ставки Банком России. Несмотря рост рынка в субботу, неделю рынок завершил снижением индексов. Настроения на рынке оставались подавленными на фоне повышения доходности ОФЗ - индекс RGBI потерял за неделю 1,91%, продолжив обновлять многомесячные минимумы, отмечают эксперты.

На данном этапе доходности ОФЗ более чем в достаточной мере учитывают повышение ключевой ставки до 21%, однако перспектива очередного повышения ставки до 22-23% пока не дисконтирована в котировках на рынке облигаций. Если опасения перед дальнейшим повышением ставки не ослабнут на фоне высокого инфляционного давления, доходности продолжат повышаться в ближайшие дни, что, в свою очередь, продолжит оказывать давление на фондовые индексы, полагают аналитики "Цифра брокер".

Некоторую поддержку фондовый рынок может получить в виде технических факторов. На прошлой неделе индекс МосБиржи опускался практически до сентябрьских минимумов, где проявилась покупательская активность. Тем не менее, на текущей неделе нельзя исключать повторного тестирования на прочность минимумов в области 2500 пунктов, если доходности ОФЗ продолжат повышаться.

Участники ОПЕК+ приняли решение продлить до конца декабря текущего года соглашение о добровольном сокращении нефтедобычи на 2,2 млн баррелей в сутки. На этом фоне котировки Brent понедельник выросли почти на 3%. Тем не менее, в октябре цены на нефть снизились по итогам уже четвертого месяца подряд и предпосылок для разворота этой тенденции пока не просматривается. Ожидания по росту спроса на нефть остаются сдержанными на фоне неопределенных перспектив мировой экономики на следующий год, заключили аналитики "Цифра брокер".

В США в понедельник индексы акций просели на 0,3-0,6% в преддверии президентских выборов, которые пройдут во вторник. Судя по результатам опросов общественного мнения, ни один из кандидатов не имеет явного преимущества.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на очередное заседание Федеральной резервной системы 6-7 ноября.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых по итогам завершившегося во вторник заседания. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка осталась на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам восьмого заседания подряд (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в октябре поднялся до 52 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее. Сводный PMI увеличился до 51,9 пункта с 50,3 пункта. Аналитики ожидали повышения соответственно до 50,7 пункта и 50,6 пункта, по данным Trading Economics.

Потребительские цены в Южной Корее в октябре выросли на 1,3% в годовом выражении по сравнению с 1,6% в предыдущий месяц. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с января 2021 года.

На нефтяном рынке утром во вторник цены консолидируются после роста накануне на решении стран-членов ОПЕК+ продлить добровольное сокращение добычи.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,04% до $75,04 за баррель (+2,7% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,04% до $71,43 за баррель (+2,9% в понедельник).

Понедельник обе марки завершили на максимальных отметках с 25 октября, по данным Dow Jones Market Data.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман объявили на выходных, что они продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки на один месяц, до конца декабря 2024 года. "Добровольцы" альянса также подтвердили коллективную приверженность достижению полного соответствия сделки, включая дополнительные корректировки добычи.