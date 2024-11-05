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Совет директоров НАУФОР утвердил увеличение членских взносов с 1 января

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) утвердил с 1 января 2025 года размеры, порядок расчета и уплаты годовых членских взносов, говорится в сообщении ассоциации.

Глава НАУФОР Алексей Тимофеев в своем телеграмм-канале отметил, что размер взносов устанавливается в зависимости от собственных средств и набора лицензий участника.

В НАУФОР состоят 679 профучастников, в том числе 181 коммерческий банк. В НАУФОР состоят 251 брокер, 303 управляющие компании, 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев и 31 регистратор.

По словам Тимофеева, примерно для 500 из них увеличение в 2025 году составит 25%, примерно для 50 – 50%, для 6 оно будет – 2-кратным, для 70 крупнейших – 2,5 раза. Для регистраторов, которые платят взносы в зависимости от доходов, размеры взносов будут определяться по-прежнему.

На 2024 год минимальный размер взносов был установлен для инвестконсультантов (индивидуальные предприниматели) – 67,9 тыс. рублей, максимальный – для спецдепозитариев с собственными средствами более 50 млрд рублей – 1,035 млн рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности НАУФОР, в 2023 году поступление членских взносов составило 197,2 млн рублей из общего поступления средств 299,0 млн рублей (66%) после 133,6 млн рублей из 213,0 млн рублей в 2022 году (63%).

НАУФОР
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