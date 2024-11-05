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Венчурный фонд "Вымпелкома" нарастил долю в ритейл-медиа агентстве Eshopmedia до 20%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" (венчурный фонд, созданный ПАО "Вымпелком") увеличило долю в ООО "Ешопмедиа" (ритейл-медиа агентство Eshopmedia) до 20,23% с 9,23%.

По данным ЕГРЮЛ, изменение долей зарегистрировано 1 ноября. Продавцом выступил бывший коммерческий директор "Яндекс Маркета" Евгений Щепелин, сокративший свою долю до 11,59%. Оставшиеся доли принадлежат физлицам, в том числе гендиректору Eshopmedia Зое Андреевой (она владеет 26,07%).

Инвестиции, полученные от "Хайв", будут направлены на дальнейшее развитие технологической ритейл-медиа платформы Eshopmedia, говорится в сообщении агентства. Также компания планирует расширить команду отдела продаж и автоматизировать процессы. Сумма инвестиций при этом не раскрывается.

"Хайв" впервые инвестировал в Eshopmedia в январе 2024 года, купив 9,23% компании. Продавцом тогда также выступил Евгений Щепелин.

Eshopmedia специализируется на услугах в канале ритейл-медиа для e-commerce площадок, предоставляя технологию автоматизации продажи рекламы на сайте и в мобильном приложении. Среди своих клиентов агентство называет "Нижфарм", L'Oreal, Unilever, Health & Nutrition (бывшее Danone), Splat, "Бионорика", "Полисан", "Петровакс", "Звук", а также другие крупные игроки категорий Pharma, FMCG и Kids.

ООО "Ешопмедиа" зарегистрировано в 2020 году. По итогам 2023 года выручка составила 135,7 млн рублей, чистая прибыль – 1,6 млн рублей.

ООО "Хайв"– венчурный фонд, созданный "Вымпелкомом". В марте 2024 года совладельцем фонда стала структура нефтесервисного холдинга "Таграс" – УК ООО "ТМС групп", получившее 20% в ООО "Хайв". В настоящий момент в портфеле фонда 16 компаний.

ООО "Хайв" Вымпелком ООО "Ешопмедиа" Eshopmedia
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