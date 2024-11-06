Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 2,7%

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду уверенным ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры в свете предварительных итогов выборов в США, на которых побеждает республиканец Дональд Трамп, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (фьючерс на Brent снизился в район $74,3 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов взлетели на 2,7%, лидируют в росте акции ГК "Самолет" (+5,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2686,46 пункта (+2,7%), индекс РТС - 863,07 пункта (+2,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,9%.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 6 ноября, составляет 98,0562 руб. (+50,63 копейки).

Подорожали также акции АФК "Система" (+4,9%), расписки OZON (+4,5%), бумаги "Газпрома" (+4,2%), "Аэрофлота" (+4%), "Московской биржи" (+3,5%), "АЛРОСА" (+3,4%), "Газпром нефти" (+3,2%), "Норникеля" (+3,1%), "ТКС Холдинг" (+3%), Сбербанка (+2,9% и +2,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,9%), "Магнита" (+2,7%), ОК "Русал" (+2,7%), "Роснефти" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +1,5% "префы"), "НЛМК" (+2,2%), "Северстали" (+2,2%), ВТБ (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Татнефти" (+1,9%), "РусГидро" (+1,9%), "МТС" (+1,8%), "ММК" (+1,8%), "Интер РАО" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+0,5%).

Ozon в III квартале 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 59% - до 718,3 млрд рублей, сообщила компания. Консолидированная выручка компании в отчетном периоде выросла на 41% - до 153,7 млрд рублей. GMV оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", а выручка превысила ожидания рынка. Накануне опрошенные аналитики прогнозировали GMV Ozon в 719,5 млрд рублей, а выручку - в 141,7 млрд рублей.

В отчетном периоде Ozon получил скорректированную EBITDA в 13 млрд рублей против отрицательного показателя в 3,9 млрд рублей за III квартал 2023 года.

При этом маркетплейс Ozon поменял прогноз роста GMV на 2024 год и теперь ожидает увеличения показателя в диапазоне 60-70% по отношению к 2023 году, сообщила компания. Ранее компания сообщала, что ожидает роста показателя по итогам года примерно на 70%. При этом Ozon сохраняет ожидания получить положительную скорректированную EBITDA в 2024 году.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка, после сильного снижения российского фондового рынка на прошлой неделе (на итогах заседания ЦБ РФ) краткосрочно стоит ожидать коррекционного отскока вверх. Вероятно, поводом для этого могут стать итоги выборов в США и ожидания смягчения геополитического фона. Однако из-за сохранения высокой неопределенности данного фактора рассчитывать на существенное восстановление котировок пока не стоит.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Ozon сохраняет высокие темпы роста бизнеса и показывает увеличение оборота GMV. Однако с учетом растущих расходов на обслуживание долга не исключено, что на операционном уровне показатели компании останутся в области отрицательных значений. Тем не менее, инвестиционный кейс Ozon остается привлекательным, поскольку ожидается продолжение роста компании опережающими рынок темпами благодаря развитой экосистеме.

В США во вторник индексы акций выросли на 1-1,4% во главе с Nasdaq, внимание участников рынка сфокусировано на президентских выборах в США: инвесторы ждут исхода напряженной борьбы между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии.

Статданные, опубликованные во вторник, показали уверенный рост деловой активности в сфере услуг США. Индекс ISM Services в октябре подскочил до максимальных с июля 2022 года 56 пунктов с 54,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг.

На эту неделю (6-7 ноября) запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,5%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,6%), но уверенно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 1,6-1,7%).

Премьер Госсовета КНР Ли Цян во вторник выразил уверенность в достижении целевого уровня ВВП по итогам текущего года благодаря масштабным мерам поддержки со стороны властей. Теперь участники рынков ждут итогов Всекитайского собрания народных представителей 4-8 ноября, в том числе новых мер бюджетного стимулирования.

Инвесторы также оценивают промежуточные результаты президентских выборов в США и другие новости.

Кандидат от республиканцев на пост президента США Дональд Трамп одерживает победу на выборах 2024 года, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на свои прогнозы.

Согласно оценкам телеканала Fox News, Трамп уже набирает 277 голосов выборщиков при необходимых для победы 270.

Победу экс-президента США также подтверждает прогноз издания The Hill. По его данным, Трамп обеспечил себе 270 голосов выборщиков, так как он одерживает верх над оппоненткой по президентской гонке Камалой Харрис, в частности, в Пенсильвании.

При этом некоторые СМИ, в частности, CNN, пока не признали Трампа победителем выборов.

Победа Трампа может привести к повышению пошлин на китайские товары, пишет Trading Economics.

На проходящих в США одновременно с президентскими выборах в Конгресс республиканцы еще до окончания подсчета голосов получили 51 место из 100 в Сенате, сообщил телеканал Fox News. До нынешних выборов большинство в Сенате принадлежало демократам.

На нефтяном рынке утром в среду цены снижаются после роста накануне, рынок оценивает промежуточные результаты президентских выборов и неофициальные данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $74,32 за баррель (-1,6% и +0,6% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $70,88 за баррель (-1,5% и +0,7% во вторник).

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в стране за неделю на 3,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах выйдут в среду в 18:30 по Москве.

Трейдеры также следят за ураганом "Рафаэль", который ставит под угрозу добычу в Мексиканском заливе. Из-за него производство на американском побережье может снизиться на 1,7 млн баррелей в сутки, пишет Trading Economics.