Совет директоров SFI 6 ноября пересмотрит рекомендации по промежуточным дивидендам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") 6 ноября рассмотрит вопросы о переносе внеочередного общего собрания акционеров и пересмотре рекомендации о размере дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года, сообщила компания.

Согласно повестке заседания совета директоров, собрание предполагается перенести на 11 декабря с 19 ноября. Будет установлена новая дата для определения лиц, имеющих право на участие в нем, и даны рекомендации собранию о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

Ранее сообщалось, что менеджмент холдинга рекомендует совету директоров рассмотреть возможность увеличения рекомендуемых по итогам 9 месяцев 2024 года промежуточных дивидендов. В октябре совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 113,80 рубля на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат при этом составляет 5,452 млрд рублей.

Эти выплаты обеспечиваются поступлениями дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ. SFI является основным акционером лизинговой компании "Европлан" (87,5% акций), совет директоров которой 1 ноября рекомендовал акционерам направить на выплаты дивидендов за девять месяцев 2024 года 6 млрд рублей.

Менеджмент SFI обосновал свою рекомендацию об увеличении дивидендов объемом дивидендов, рекомендованных советом директоров ЛК "Европлан" для рассмотрения на ВОСА, а также ростом процентных доходов холдинга, погашением в полном объеме долга SFI в ноябре 2024 года и отсутствием в краткосрочной перспективе крупных расходов.