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Промпроизводство в Германии в сентябре сократилось хуже прогноза

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Германии в сентябре 2024 года объем промышленного производства уменьшился на 2,5% к вгусту, сообщило Федеральное статистическое управление страны Destatis.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали спада на 1%.

По итогам пересмотра оценка роста промпроизводства в августе подтверждена на уровне 2,9%.

Снижение промпроизводства в ФРГ в сентябре было прежде всего обусловлено негативными результатами большинства секторов обрабатывающей промышленности, особенно автопрома, где оно сократилось на 7,8%. В энергоемких отраслях показатель снизился на 3,3% - во многом из-за спада в химическом секторе.

Выпуск средств производства сократился на 4%, промежуточных товаров - на 1,6%, потребительских товаров - на 1,4%.

Объемы строительства уменьшились на 1,4%, выработка электроэнергии - на 2,1%.

Промпроизводство в Германии в сентябре было на 4,6% ниже, чем годом ранее.

Destatis ФРГ Германия
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