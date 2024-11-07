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Объем золота в ETF в октябре вырос еще на 43,3 т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2024 года росли шестой месяц подряд и прибавили $4,3 млрд, что соответствует 43,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Накопленным итогом с начала года показатель также вышел в плюс.

К концу октября стоимость драгметалла в мировых фондах выросла до нового рекорда в $285,7 млрд, что соответствует 3 тыс. 243,5 тонны.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:

Регион Октябрь, $ млн Октябрь, т Январь-октябрь, $ млн Январь-октябрь, т
Северная Америка 2 694,2 30,5 2 543,7 12,0
Европа -563,4 -11,1 -4 176,7 -71,2
Азия 2 077,4 23,4 5 797,2 71,6
другие регионы 67,6 0,6 488,9 5,5
Итого 4 275,8 43,3 4 653,1 17,9
World Gold Council WGC
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