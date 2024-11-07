Объем золота в ETF в октябре вырос еще на 43,3 т

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2024 года росли шестой месяц подряд и прибавили $4,3 млрд, что соответствует 43,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).

Накопленным итогом с начала года показатель также вышел в плюс.

К концу октября стоимость драгметалла в мировых фондах выросла до нового рекорда в $285,7 млрд, что соответствует 3 тыс. 243,5 тонны.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году: