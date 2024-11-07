Объем золота в ETF в октябре вырос еще на 43,3 т
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds – биржевые инвестиционные фонды) в октябре 2024 года росли шестой месяц подряд и прибавили $4,3 млрд, что соответствует 43,3 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
Накопленным итогом с начала года показатель также вышел в плюс.
К концу октября стоимость драгметалла в мировых фондах выросла до нового рекорда в $285,7 млрд, что соответствует 3 тыс. 243,5 тонны.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2024 году:
|Регион
|Октябрь, $ млн
|Октябрь, т
|Январь-октябрь, $ млн
|Январь-октябрь, т
|Северная Америка
|2 694,2
|30,5
|2 543,7
|12,0
|Европа
|-563,4
|-11,1
|-4 176,7
|-71,2
|Азия
|2 077,4
|23,4
|5 797,2
|71,6
|другие регионы
|67,6
|0,6
|488,9
|5,5
|Итого
|4 275,8
|43,3
|4 653,1
|17,9