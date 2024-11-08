"ЮТэйр" выкупит акции у несогласных с присоединением авиаремонтной "дочки" по 18,52 руб. за бумагу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ООО "ТС Техник", выплатив им по 18,52 руб. за бумагу, сообщается в раскрытии ПАО.

Вопрос о реорганизации компании будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 10 декабря. Собрание запланировано в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 9 декабря включительно. Реестр для участия закрылся 5 ноября.

На выплаты могут претендовать акционеры, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании. Требования о выкупе будут приниматься с 10 декабря 2024 года по 24 января 2025 года. Отчет об итогах предъявления требований набсовет "ЮТэйр" планирует утвердить 29 января. Оплата стоимости выкупаемых акций намечена до 23 февраля. Акционер вправе отозвать направленное требование до 24 января.

По итогам торгов на Московской бирже в четверг одна акция "ЮТэйр" стоила 12,91 руб.

"ТС Техник" занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники и компонентов западного производства, сказано на сайте компании, в том числе самолетов ATR 42-400/500/72-212A, Boeing 737-300/400/500, Boeing 737-700/800/900. Производственные мощности компании находятся в Уфе и Тюмени, на линейных станциях в Сургуте, Самаре, Сочи, Москве и других городах.

Согласно изменениям в устав ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" от июля 2021 года, уставный капитал компании состоит из 7 млрд 896 млн 123 тыс. 268 акций номиналом 1 рубль каждая.

"ЮТэйр" – одна из крупнейших авиакомпаний РФ. По данным сайта компании, в ее парке насчитывается 59 самолетов Boeing 737, 767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".