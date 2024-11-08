РЖД хотят к 2030 году увеличить провозную способность Северо-Кавказской ж/д на 22%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал РЖД) намерена к 2030 году обеспечить ежегодную провозную способность в 152 млн тонн, что на 22% превышает показатель 2023 года.

"В прошедшем году уже выполнена задача правительства РФ по достижению провозной способности направления более 125 млн тонн. Сегодня мы решаем новую задачу - к 2030 году обеспечить провозную способность в 152 млн тонн", - сообщил на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Юг" начальник СКЖД Сергей Задорин.

По его словам, для этого в 2024 году на развитие и обновление инфраструктуры в границах дороги запланировано 63 млрд рублей, что на 28% выше уровня 2023 года.

"К этому сроку нам предстоит построить вторые пути на 13 перегонах протяженностью 140 км. Реконструировать 12 станций. Построить искусственные сооружения и мосты", - отметил Задорин.

Также в 2024 году началась разработка основных проектных решений, в рамках которых будут определены мероприятия по строительству дополнительных путей на участке Гречаная - Разъезд 9 км - Вышестеблиевская.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 регионов юга России.