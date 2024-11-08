Чипмейкер SMIC увеличил квартальную чистую прибыль в 1,6 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 58% в годовом измерении - до $148,8 млн, сказано в его отчетности.

Выручка выросла на 34% и составила рекордные $2,17 млрд. Результат совпал как с собственным прогнозом компании, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных FactSet.

Валовая рентабельность в минувшем квартале поднялась до 20,5% против 19,8% годом ранее, что также оказалось лучше прогноза.

SMIC в четвертом квартале планирует повысить выручку на 13-15% относительно июля-сентября. Валовая маржа предполагается в диапазоне 18-20%.

С начала 2024 года капитализация SMIC выросла почти на 45%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил около 22%.