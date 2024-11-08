Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Фото: Scott Barbour/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA в первом полугодии 2025 финансового года снизил выручку на 1,4%, что оказалось хуже ожиданий экспертов.

В апреле-сентябре выручка компании составила 10,077 млрд евро против 10,221 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель не изменился.

Операционная прибыль упала на 17% - до 2,206 млрд евро.

Чистая прибыль рухнула почти на 70% и составила 457 млн евро против 1,505 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем прогнозировали выручку на уровне 10,21 млрд евро, чистую прибыль - 1,91 млрд евро.

В прошедшем полугодии Richemont договорилась о покупке итальянского ювелирного бренда Maison Vhernier, а также подписала соглашение о продаже убыточного онлайн-ритейлера Yoox-Net-A-Porter конкурирующей MyTheresa.

Продажи Richemont в Европе в первом финполугодии выросли на 4% (до 2,35 млрд евро), в Северной и Южной Америке - на 10% (до 2,34 млрд евро), в Японии - на 32% (до 1,09 млрд евро). При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе они упали на 19% (до 3,45 млрд евро).

Выручка ключевого бизнес-сегмента Jewellery Maisons поднялась на 2% (до 3,66 млрд евро), в то время как в сегменте Specialist Watchmakers - упала на 14% (до 911 млн евро).

Розничные продажи компании не изменились, оптовые - сократились на 6%. При этом онлайн-продажи повысились на аналогичную величину.

За последние 12 месяцев капитализация Richemont сократилась на 14,5%, тогда как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 14,3%.

Международная корпорация Richemont объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC Schaffhausen, Baume & Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, dunhill и Chloe.