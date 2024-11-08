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Новак связал решение отложить наращивание добычи ОПЕК+ с наступлением зимнего сезона

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Решение восьми стран-добровольцев ОПЕК+ отложить на месяц наращивание нефтедобычи с декабря связано с наступлением низкого зимнего сезона, заявил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Как известно, наш принцип работы в ОПЕК+ заключается в том, чтобы внимательно следить за рынком, мониторить баланс спроса и предложения и, исходя из текущей ситуации, принимать дальнейшее решение. Поэтому абсолютно объективно, исходя из того, что сегодня у нас все-таки зимний период, и падение спроса относительно летнего периода - меньше автомобилей ездит, сезон отпусков заканчивается, поэтому с точки зрения баланса спроса и предложения целесообразно предложения несколько отодвинуть вправо", - заявил он.

Новак подчеркнул, что далее партнеры будут анализировать ситуацию в начале декабря.

"Мы будем внимательно смотреть, что будет дальше на рынке- пока отложили (наращивание - ИФ) на месяц. В начале декабря будет министерская встреча, и мы проанализируем через месяц текущий статус, прогнозы на первый квартал, и исходя из ситуации будем принимать решение", - сказал он.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тысяч б/с в месяц). В начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца, а несколько дней назад - еще на месяц, до конца 2024 года. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-десять месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Полноформатная встреча стран-участниц ОПЕК+, а также заседание JMMC пройдет 1 декабря. Формат мероприятий - очный или онлайн - пока не определен.

Александр Новак ОПЕК
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