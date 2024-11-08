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Рост цен на бензин в РФ с 29 октября по 5 ноября составил 0,18%, на ДТ ускорился до 0,48%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России за восемь дней с 29 октября по 5 ноября ("удлиненная" неделя за счет праздничного дня) выросли на 0,18% по сравнению с предыдущей неделей после аналогичного повышения с 22 по 28 октября и роста на 0,17% с 15 по 21 октября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 5 ноября поднялись на 8,6% (общая инфляция за этот период составила 6,75%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 5 ноября составляла 59,19 руб. (на 28 октября - 59,08 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 53,87 руб. (53,77 руб.), АИ-95 – 59,11 руб. (59,02 руб.), АИ-98 – 80,48 руб. (80,26 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ ускорился до 0,48% после повышения на 0,32% с 22 по 28 октября и на 0,19% с 15 по 21 октября. Средняя цена ДТ в стране на 5 ноября составила 67,79 руб. за литр (на 28 октября - 67,45 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

Росстат
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