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Овощи и фрукты в РФ с 29 октября по 5 ноября подорожали на 4%

Цены на лук с начала года выросли на 25,5%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 29 октября по 5 ноября (8 дней) повысились на 4%, сообщил Росстат в пятницу.

На предыдущей неделе (с 22 по 28 октября) рост составлял 1,7%.

Больше всего за минувшие 8 дней подрожали огурцы - на 8,6% (на 3,7% за прошлую семидневку). Цены на лук повысились на 6,3% (на 4,3%), картофель - на 6,1% (на 3,1%), помидоры - на 5,1% (на 2,5%), свеклу - на 4,3% (на 2,5%), капусту - на 4% (на 1,5%), морковь - на 2,3% (снижение на 0,6%), бананы - на 1,9% (на 1,3%), яблоки - на 0,8% (снижение на 1%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,6 раза. Цены на лук повысились на 25,5%, свеклу - на 21,8%, яблоки - на 12,8%, капусту - на 18,7%, морковь - на 7,6%, бананы - на 5,1%. Цены на огурцы снизились на 29,8%, помидоры - на 16,1%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.

Росстат
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