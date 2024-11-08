Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 36,47 руб./а

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам утвердить промежуточные дивиденды в размере 36,47 рублей на акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров для утверждения решения о выплате дивидендов созвано в форме заочного голосования на 23 декабря. В нем смогут принять участие лица, зарегистрированные в реестре на 28 ноября. Реестр для получения дивидендов закрывается 10 января 2025 года.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 773 млрд руб.

Промежуточные дивиденды за 2023 год были выплачены в размере 30,77 руб./а., финальные - 29,01 руб./а. Общий размер дивидендов за 2023 год составил 59,78 руб./а.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти" , но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.