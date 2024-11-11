Индексы МосБиржи и РТС выросли на старте торгов на 1,8%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В понедельник российский рынок акций сохранил позитивный импульс вечерних торгов минувшей пятницы благодаря сокращению опасений относительно дальнейшего роста ключевой ставки Банка России после выхода свежих данных о замедлении инфляции в России.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 1,8%, лидерами роста выступили акции АФК "Система" (+6,9%) и расписки Ozon (+6,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,8% до 2784,5 пункта, индекс РТС вырос на 1,8% до 896,6 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 9 ноября, составляет 97,8335 рубля (-23,91 копейки).

По данным Росстата, инфляция в России с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября. Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали также акции "ТКС Холдинг" (+3,9%), "Аэрофлота" (+3,5%), ОК "Русал" (+3%), "Роснефти" (+2,9%), ВТБ (+2,4%), "РусГидро" (+2,4%), "Татнефти" (+2,3%), "Северстали" (+2,1%), "МТС" (+2,1%), "АЛРОСА" (+2%), Сбербанка (+2% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (+1,9%), "Магнита" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,6%), "ММК" (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,4% "префы"), "НЛМК" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,4%).

Сбербанк в октябре получил 134,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 132,9 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета банка. Сбербанк за 10 месяцев получил 1,328 трлн рублей чистой прибыли по РСБУ против 1,262 трлн рублей годом ранее.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,7%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, индекс МосБиржи на прошлой неделе превысил уровень 2700 пунктов и закрепился заметно выше. Если текущая неделя закроется также выше этой отметки, то появляются шансы на рост до уровня 3000 пунктов.

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник может достичь отметки 2800 пунктов. "Вполне вероятно, что рынок продолжат отыгрывать пятничные данные по инфляции в России, что приведет к росту индекса", - считает он.

В минувшую пятницу российский рынок акций ускорил рост во время вечерней сессии. Ключевым событием после завершения основных торгов стали данные по недельной инфляции в России, которые показали ее замедление. Вновь лучший результат показали расписки Ozon, выросшие в пятницу почти на 8%. Всего за три торговые сессии они подорожали более чем на 20%, достигнув значений начала октября текущего года. Продолжили восстанавливаться аутсайдеры этого года - бумаги АФК "Система", "Распадской" и ГК "Самолет", отметил Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,6%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний. В ходе сессии Dow впервые поднимался выше 44000 пунктов, S&P 500 - выше 6000 пунктов.

Днем ранее ФРС снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

Профицит счета текущих операций Японии в сентябре упал до 1,717 трлн иен ($11,18 млрд) с 2,954 трлн иен годом ранее, сообщило министерство финансов страны. Аналитики в среднем ожидали положительное сальдо на уровне 3,273 трлн иен. Профицит счета фиксируется уже 20-й месяц подряд, однако в сентябре был минимальным за три месяца.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены делают попытки стабилизации после снижения в пятницу.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1% до $73,94 за баррель (-2,3% в пятницу), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,03% до $70,36 за баррель (-2,7% в пятницу).

За минувшую неделю фьючерс на Brent подорожал на 1,1%, фьючерсы на WTI подорожал на 1,3%.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре подчеркивает дефляционные риски. В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало. На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.