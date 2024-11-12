Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В начале торгов вторника российский рынок акций корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent подешевел до $71,7 за баррель, дешевеют металлы); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% во главе с бумагами "Ростелекома" (-2%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2774,84 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 892,38 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют негативную динамику в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 ноября, составляет 97,955 рубля (+12,15 копейки).

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.

Подешевели также акции "Татнефти" (-1,6%), АФК "Система" (-1,4%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), ВТБ (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), расписки OZON (-0,7%), бумаги "МТС" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "РусГидро" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%).

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает во вторник снижения российского рынка акций, при этом индекс МосБиржи может опуститься к отметке 2740 пунктов. Большинство бумаг существенно выросло на прошлой неделе, и в сочетании с откатом цен на нефть это повышает вероятность коррекции российского рынка в ближайшие дни, считает он.

Накануне рынок акций вырос - индекс МосБиржи на старте торгов практически достиг отметки 2800 пунктов, но к концу дня растерял большую часть роста. Часть инвесторов продолжила покупать бумаги, отыгрывая данные Росстата по инфляции, опубликованные во время вечерней сессии в пятницу. Другие участники торгов начали закрывать прибыльные позиции, из-за чего лишь отдельные бумаги показали заметный рост.

Явным аутсайдером оказался нефтегазовый сектор на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. В "минусе" завершили день акции "Сургутнефтегаза" и "НОВАТЭКа". Президент Владимир Путин подписал указ о включении "НОВАТЭКа" и его СПГ-проектов, а также "Сургутнефтегаза" в список организаций, которым разрешено самостоятельно определять перечень раскрываемой информации. Для частных инвесторов это означает, что компании, вероятно, будут публиковать сокращенную финансовую отчетность, что усложнит оценку их финансового состояния и прогнозирование дивидендных выплат, полагает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", котировки нефти Brent, поднимавшиеся на прошлой неделе из-за приостановки добычи в Мексиканском заливе на фоне урагана "Рафаэль", вновь опустились ниже $72 за баррель, так как риск оказался переоцененным. Дополнительное давление на котировки нефти оказывают укрепление доллара США и отсутствие новых мощных стимулов для экономики Китая, ключевого потребителя сырья. На этой неделе выйдут регулярные отчеты по нефтяному рынку от МЭА, ОПЕК и EIA, которые будут содержать данные о балансе спроса и предложения, а также прогнозные оценки по нефтяному рынку.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,1-0,7%, при этом обновили рекорды индекс S&P 500 (+0,1%) и Dow Jones (+0,7%), впервые превысившие рубежи 6000 и 44 тыс. пунктов соответственно.

Позднее на этой неделе состоятся выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а в среду станут известны данные об инфляции в Штатах в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

8 ноября власти Китая анонсировали программу объемом 10 трлн юаней ($1,4 трлн), направленную на поддержку финансов местных органов власти, однако не стали объявлять о мерах прямого стимулирования спроса, разочаровав инвесторов, пишет Trading Economics.

11 ноября стало известно, что объем нового банковского кредитования в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 700 млрд юаней.

На нефтяном рынке утром во вторник цены остаются под давлением продаж после резкого снижения накануне, в результате которого котировки обновили 2-недельные минимумы на фоне укрепления доллара.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2% до $71,71 за баррель (-2,8% накануне), декабрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2% до $67,89 за баррель (-3,3% в понедельник).

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая (на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти), что может оказаться недостаточно для поддержки спроса на сырье.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

Внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.