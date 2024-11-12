Ликвидность фондового рынка пока не позволяет ТМХ предметно задуматься об IPO

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидность фондового рынка РФ пока не дает АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) предметно задуматься об IPO, сообщил журналистам глава компании Кирилл Липа.

"Стремится ли наша компания стать публичной? Ответ - да. То есть мы размещаем облигации публичные уже много лет. У нас есть то, что называется public story. Когда рынки будут готовы к такого рода событиям, мы с удовольствием такую возможность для себя рассмотрим. То есть сам факт публичности нас не пугает, мы и так публикуем всю свою отчетность", - сказал Липа, отвечая на вопрос о планах ТМХ относительно проведения IPO.

"Нет никаких обстоятельств, которые бы препятствовали, кроме одного – это сам рынок, который должен быть способен приобретать и впитывать такие объемы. Потому что для нас IPO на 2 млрд рублей – это не субстантивно. Если делать публичное размещение, то речь пойдет о десятках миллиардов. А пока мы на рынке такой ликвидности не наблюдаем, к сожалению", - отметил он.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций ТМХ на 30 млрд рублей.

ТМХ – крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.