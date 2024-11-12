Novartis выплатит Schrodinger до $2,4 млрд за помощь в исследовании лекарств

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Американская Schrodinger Inc., работающая в сферах научного программного обеспечения (ПО) и биотехнологий, получит от швейцарской Novartis до $2,4 млрд в рамках нового многолетнего соглашения о научном сотрудничестве и лицензировании, говорится в пресс-релизе Schrodinger.

Соглашение направлено на доведение ряда потенциальных лекарственных средств (ЛС) до стадий разработки и коммерциализации в рамках портфеля Novartis.

Партнеры будут совместно отвечать за изыскание ЛС. Novartis отдельно будет отвечать за клиническую разработку, производство и глобальную коммерциализацию.

В рамках сделки Novartis выплатит американской компании $150 млн сразу, до $892 млн при достижении регуляторных целей и целей в области НИОКР, до $1,38 млрд при достижении коммерческих целей, а также роялти от продаж.

Кроме того, стороны подписали трехлетнее соглашение о лицензировании ПО, которое позволит Novartis интегрировать весь спектр технологий Schrodinger в сфере изыскания ЛС.

Акции Schrodinger взлетели на 18,5% на предварительных торгах во вторник. Бумаги Novartis дешевеют на 0,3% в Цюрихе.

Schrodinger основана в 1990 году. Ее штат насчитывает порядка 900 человек.