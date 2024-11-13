"Онэксим" продал российский бизнес группы "Ренессанс капитал" ее менеджменту

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" продала российский бизнес инвестиционной группы "Ренессанс капитал", включая компании "Ренессанс капитал - финансовый консультант", "Ренессанс брокер" и УК "РенКап", менеджменту инвесткомпании во главе с Максимом Орловским, Владимиром Куровым и Игорем Даниленко.

Стороны сообщили о закрытии сделки в среду.

Компания намерена сохранить приверженность текущей бизнес-стратегии и фокус на обслуживании крупнейших институциональных и частных клиентов, говорится в сообщении.

Стороны получили все необходимые согласования и одобрения, отмечают они.

"Ренессанс" является хорошим и перспективным активом: мы рады передать его в надежные руки и при этом остаться в партнерских отношениях", - заявил генеральный директор группы "Онэксим" Дмитрий Разумов, процитированный в сообщении.

Орловский, СЕО "Ренессанс капитала" в РФ и СНГ, сказал, что команда намерена усилить акцент на развитии доверительного управления, где видит нереализованный спрос.

Основателем "Ренессанс капитала" был Стивен Дженнингс. В кризис 2008 года он привлек в инвестбанк внешнего инвестора – "Онэксим" Михаила Прохорова, а в 2013 году группа стала единственным владельцем "Ренессанс Капитала".

Сделке с менеджментом предшествовало изменение структуры владения "Ренессансом": еще в феврале этого года ООО "Группа Онэксим", принадлежащее Прохорову, получило 99,99% долей ООО "Ренессанс капитал - финансовый консультант". До того момента его единственным участником была кипрская Renaissance Financial Holdings Limited с тем же бенефициаром (через Onexim Holdings Ltd.). "Ренессанс капитал - ФК", владеет, в свою очередь, компанией "Ренессанс брокер".