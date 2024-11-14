Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 1,5%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг снижается, отыгрывая падение на вечерней сессии среды на фоне статистики по инфляции в России и ухудшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, фьючерс на нефть Brent опустился ниже $72 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 1,5%, лидерами отката выступили акции ГК "Самолет" (-4,5%) и ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2721,82 пункта (-1,5%), индекс РТС - 871,62 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составляет 98,3657 руб. (+40,98 копейки).

Данные Росстата показали сохранение высоких темпов инфляции в России, что подогрело опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

По данным ведомства, инфляция в РФ с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,30% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней).

Инфляция в России в октябре 2024 года составила 0,75% после 0,48% в сентябре и 0,20% в августе. Инфляция в октябре оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%. За январь-октябрь 2024 года цены выросли на 6,57%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября, 9,05% на конец августа.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).

Подешевели утром также акции АФК "Система" (-4,1%), "Мечела" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Газпрома" (-2,5%), расписки OZON (-2,4%), бумаги "АЛРОСА" (-2,2%), "НЛМК" (-2,2%), "Московской биржи" (-2,1%), Сбербанка (-2% и -1,9% "префы"), "Роснефти" (-1,9%), "Северстали" (-1,9%), "РусГидро" (-1,9%), "Татнефти" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -0,4% "префы"), "МТС" (-1,7%), ВТБ (-1,6%), "ММК" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,6%), "ТКС Холдинг" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,5%), "Магнита" (-1,5%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1%).

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2750 пунктов. Реакция рынка на данные Росстата по инфляции (вновь ускорилась по сравнению с предыдущей неделей), вероятно, была избыточной, из-за чего инвесторы могут предпринять попытки выкупить сильно просевшие бумаги.

Тем не менее, текущая ситуация на фоне снижения цен на товарных рынках и возросших опасений перед декабрьским заседанием ЦБ РФ позволяет предположить, что в четверг индекс МосБиржи может продолжить снижение, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, считает аналитик.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что статистика по инфляции вызвала распродажи на рынке акций РФ.

По предварительным данным, в III квартале наблюдалось замедление роста ВВП России до 3,1% с 4,1% во II квартале. Это может быть позитивным фактором в пользу дальнейшего замедления инфляции и негативным для компаний, у которых можно увидеть падение финансовых показателей за III квартал. Стоимость нефти снизилась до минимума за последние две недели на фоне укрепления доллара США, слабого спроса в Китае и опасений, что на рынке может возникнуть избыточное предложение, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

Зарубежные фондовые индексы

В США накануне индексы акций изменились на 0,02-0,3%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема увеличились по сравнению с 2,4% в сентябре. Это первое повышение инфляции за семь месяцев. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 1,8%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,3%).

Значимые статданные по экономике КНР, включая розничные продажи и объем промышленного производства в октябре, а также первая оценка изменения японского ВВП в третьем квартале будут опубликованы в пятницу.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены снижаются после отскока вверх накануне вечером.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $71,81 за баррель (-0,6% и +0,5% накануне), декабрьская цена фьючерсов на WTI - $67,94 за баррель (-0,7% и +0,5% в среду).

Негативными факторами для рынка выступают, в том числе, ожидания переизбытка нефти на мировом рынке, а также укрепление курса доллара США до максимума за последний год, отмечает Trading Economics.

Министерство энергетики США в среду повысило прогноз добычи нефти в мире в 2024 году до 102,6 млн баррелей в сутки со 102,5 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA). Оценка на следующий год была поднята до 104,7 млн б/с со 104,5 млн б/с.

Кроме того, Минэнерго США ожидает цену нефти Brent в 2024 году на уровне, близком к $81 за баррель, месяцем ранее данная оценка составляла $80,9 за баррель. Более существенные изменения претерпел прогноз цены Brent в 2025 году, который был понижен на $1,5 - с $77,59 до $76,06 за баррель.

Ранее на этой неделе ОПЕК в очередной раз ухудшила прогноз роста спроса на нефть в этом и следующем году.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, хотя соглашение об ограничении добычи ОПЕК+ останется в целом неизменным, все равно ожидается, что в 2025 году на глобальном рынке будет существенный избыток нефти, сообщает MarketWatch.