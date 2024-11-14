Первый российско-иранский минизавод СПГ построят в Челябинской области к 2027 году

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Первый в РФ совместный российско-иранский СПГ-завод планируется построить в Челябинской области к 2027 году, сообщил вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков журналистам в четверг в кулуарах II Астраханского международного форума "МТК Север-Юг Новые горизонты".

Совместное предприятие будут строить ООО "Криогаз Челябинск" (Россия) и North-South Corridor Development Group (Иран).

"Это не первый проект завода, который строится в России. Это первый совместный с Ираном проект, который предусматривает производство малотоннажного СПГ, мощностью примерно 5 тонн в час", - сказал Исаков.

По его словам, инвестором выступает иранская сторона. По предварительным данным, объем инвестиций составит порядка 1,2 млрд рублей.

"Сейчас завершается исполнение всех технических условий по подключению будущего завода к магистральному газопроводу, который проходит в Челябинской области. (...) Скорее всего, технические условия будут выданы в конце года - начале следующего года. И к маю 2025 года, мы надеемся, что врежемся в газопровод. И тогда будет основание с коллегами договариваться о сроках поставки оборудования и т.д.", - сказал Исаков.

Он добавил, что, по предварительным данным, срок завершения строительства – конец 2026 года.

В ходе форума генеральный директор ООО "Криогаз Челябинск" Павел Котов, председатель правления и генеральный директор North-South Corridor Development Group Бахрам Бахрамсири, генеральный директор Каспийского международного интеграционного клуба "Север-Юг" Дмитрий Дубовик и вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития бизнеса в России, в частности, при подготовке, строительстве, эксплуатации и обслуживании компрессорных проектов, особенно таких, как проекты КПГ/СПГ и малотоннажных заводов.

ООО "Криогаз Челябинск" создано в 2021 году. Основой вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. По данным ЕГРЮЛ, по 43% в уставном капитале компании владеют директор Павел Котов и Алексей Калинин, по 7% долей принадлежит Сергею Липатову и Александру Крайневу.

В 2023 году выручка предприятия выросла на 13,9% до 40,857 млн рублей, чистый убыток составил 400 тыс. рублей против прибыли в 10 тыс. рублей годом ранее.